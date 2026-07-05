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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

سرویس دهی مترو به حالت عادی بازگشت

سرویس دهی مترو به حالت عادی بازگشت

مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، از بازگشت کامل وضعیت سرویس‌دهی خطوط مترو به حالت عادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند، با اشاره به ازدحام گسترده جمعیت در مراسم بدرقه پیکر شهید والامقام ایران، گفت: پس از پایان مراسم نماز و خروج تدریجی سیل مشتاقان از این آیین باشکوه، خوشبختانه ترافیک سنگین مسافری در ایستگاه‌ها تخلیه شد و هم‌اکنون شبکه مترو در وضعیت عادی قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر سرویس‌دهی در تمامی خطوط هفت‌گانه و تمام ایستگاه‌های فعال، بدون کوچک‌ترین محدودیتی در حال انجام است و قطارها طبق برنامه زمان‌بندی عادی، مسافران را جابه‌جا می‌کنند.

زند با تأکید بر اینکه پیش‌ازاین برخی ایستگاه‌های پرتردد صرفاً برای تخلیه مسافر فعال بودند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون همه ایستگاه‌ها هم برای ورود و هم برای خروج مسافر باز هستند و شهروندان می‌توانند بدون دغدغه از خدمات مترو استفاده کنند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، از همکاری و صبوری شهروندان در ساعات اوج ترافیک قدردانی کرد و گفت: تیم بهره‌برداری مترو با تمام توان، آماده خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران و شهروندان تهرانی است.

کد مطلب 6879937
حبیب احسنی پور

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