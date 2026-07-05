امید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت و باشکوه بودن مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، تمامی آمادگی‌های لازم برای تأمین ایمنی شرکت‌کنندگان در استان قم و اصفهان فراهم شده است. وی تأکید کرد که نیروهای عملیاتی باید با رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های امدادی و انتظامی، مأموریت خود را به بهترین شکل انجام دهند.

باقری با تشریح جزئیات عملیاتی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، علاوه بر ۲۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی، بیش از ۳۰ نفر از آتش‌نشانان نیز در کنار تیم‌های جهادی و بسیج به مأموریت‌ها اعزام خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان این سازمان تاکنون بیش از ۴۵۰ موکب، محل اسکان و نقاط استقرار را از نظر ایمنی مورد ارزیابی قرار داده و دستورالعمل‌های تخصصی مدیریت ازدحام جمعیت را در اختیار مسئولان مواکب قرار داده‌اند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اصفهان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: روزانه ۴۵ نقطه استقرار عملیاتی در سطح شهر پیش‌بینی شده است و حدود ۱۵۰ دستگاه کپسول خاموش‌کننده دستی نیز جهت استفاده در مساجد و مواکب تحویل مسئولان مربوطه شده است. همچنین با هماهنگی نهاد بسیج و شرکت واحد اتوبوسرانی، دوره‌های توجیهی ویژه‌ای برای نیروهای اعزامی و رانندگان ناوگان حمل‌ونقل برگزار شده است.

وی ابراز کرد: با هماهنگی استانداری اصفهان، بیش از ۳۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی در محور مواصلاتی اصفهان-قم و سایر نقاط کلیدی مستقر خواهند شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادی و ایمنی در سریع‌ترین زمان ممکن به زائران و شرکت‌کنندگان ارائه شود.