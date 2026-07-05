خانی: برنامه ملی سنجش نوآموزان در کردستان ۱۰۰ درصد پوشش یافت

اقبال خانی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای کامل برنامه ملی سنجش نوآموزان در استان خبر داد و گفت: تمامی نوآموزان معرفی‌شده در قالب این طرح، توسط ۲۳ مرکز جامع سنجش مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: برنامه ملی سنجش نوآموزان امسال با پوشش بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ کودک در استان به صورت ۱۰۰ درصدی اجرا شد و با وجود شرایط خاص و جنگی کشور، مراکز جامع سنجش از ۱۵ فروردین‌ماه به صورت حضوری به فعالیت خود ادامه دادند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، یک‌هزار و ۹۲۰ دانش‌آموز دارای اختلالات یادگیری شناسایی شدند که از این تعداد، ۴۲۰ نفر در مراحل نهایی دریافت خدمات تخصصی و درمانی قرار دارند.

هدایت نوآموزان واجد شرایط به مدارس استثنایی

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به اهداف برنامه ملی سنجش تصریح کرد: در این طرح، نوآموزانی که از نظر هوشی، جسمی-حرکتی، بینایی، شنوایی و اختلالات رفتاری از جمله اتیسم نیازمند آموزش در مدارس استثنایی باشند، شناسایی و برای ادامه تحصیل به این مدارس هدایت می‌شوند.

خانی ادامه داد: همچنین ارزیابی مجدد دانش‌آموزان برای انتقال از مدارس استثنایی به مدارس عادی و بالعکس در هفته‌های آینده انجام می‌شود و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.

۱۲ دانش‌آموز مجوز جهش تحصیلی گرفتند

وی با اشاره به اجرای آزمون‌های جهش تحصیلی در استان گفت: در حال حاضر فرآیند تست جهش تحصیلی در چهار مرکز تخصصی استان در حال انجام است که تاکنون ۱۲۰ دانش‌آموز در این آزمون شرکت کرده‌اند و ۱۲ نفر نیز موفق به دریافت مجوز جهش به پایه بالاتر شده‌اند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان در پایان، برنامه ملی سنجش را از برنامه‌های بنیادین وزارت آموزش و پرورش دانست و افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در پیشگیری از مشکلات یادگیری، جسمی و ذهنی دانش‌آموزان دارد و مداخله به‌هنگام مراکز تخصصی، زمینه ورود موفق‌تر کودکان به مدرسه را فراهم می‌کند.