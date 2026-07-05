آقای حدادی اشتباه نکن!

به گزارش خبرنگار مهر، با منتفی شدن حضور دراگان اسکوچیچ روی نیمکت پرسپولیس، مسئولان باشگاه به دنبال انتخاب یک مربی ایرانی برای هدایت سرخپوشان هستند و در حالی که چند نام برای این انتخاب مطرح شده است اما ظاهرا مدیران پرسپولیس فقط با مهدی تارتار مذاکره کرده اند!

این در حالی است که اصولا باید با همه گزینه های مد نظر صحبت و مذاکره صورت بگیرد و در نهایت بهترین گزینه برای هدایت تیم انتخاب شود اما مدیران پرسپولیس قبل از آن که حضور اسکوچیچ به طور کامل منتفی شود مذاکراتی را با مهدی تارتار داشته اند.

به همین خاطر بلافاصله این مذاکرات به سرانجام رسیده و قرار است تارتار با مدیران باشگاه گل گهر هم صحبت کند تا زمینه حضورش در پرسپولیس را فراهم کنند.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حالی مذاکره با گزینه های دیگر را کنار گذاشته و با تارتار کار را پیش برده که نقش یک دلال در این انتقال پررنگ است و وی که در سال های اخیر بازیکنان بی کیفیتی را به تیم های مختلف آورده است، این بار می خواهد بازیکنان گمنام مدنظرش را به پرسپولیس بیاورد.

حتی عنوان شده که این دلال قصد دارد یک دستیار اسپانیایی را هم برای مهدی تارتار به کادر فنی سرخپوشان اضافه کند که قطعا سود مالی قابل توجهی برای او به همراه خواهد داشت.

مهمترین نکته اما این است که مهدی تارتار را اهالی فوتبال بیشتر با تفکر تدافعی می شناسند که عملا با فلسفه پرسپولیس که سیستم تهاجمی است و هواداران هم این روش را می پسندند در تضاد است. پرسپولیس سرمربی می خواهد که بتواند با جوانان آینده دار تیمی هجومی و قدرتمند بسازد نه این که سرمربی را انتخاب کند که بازیکنانش را دلال ها و واسطه ها به او تحمیل می کنند.

پیمان حدادی نباید این اشتباه را مرتکب شود که کار انتخاب سرمربی و بازیکنان را به یک دلال واگذار کند و آینده پرسپولیس را به خطر بیندازد. این تیم نیاز به خون تازه و جوانانی دارد که بتوانند هواداران را دوباره به ورزشگاه ها بکشانند و با تفکراتی هجومی همواره جزو مدعیان قهرمانی باشد.