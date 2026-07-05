محسنی: ورودی شهر رودان باید اصلاح هندسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان رودان، با اشاره به آمار بالای سوانح جاده‌ای در محورهای منتهی به رودان، اصلاح هندسی ورودی شهر را به عنوان نخستین اولویت اعلام و دستور داد: لاین کندرو در این مسیر ایجاد و اقدامات ایمن‌سازی بلافاصله آغاز شود.

وی با تأکید بر اینکه محدوده مسکن ملی تا مسکن مهر کانون اصلی تصادفات شهری محسوب می‌شود، خواستار بازبینی و استانداردسازی تمامی سرعت‌کاه‌های موجود در سطح شهرستان شد و گفت: متأسفانه برخی سرعت‌کاه‌ها خود به عامل خطر تبدیل شده‌اند که باید اصلاح شوند.

فرماندار رودان در بخش دیگری از این نشست، با انتقاد از رویه‌های گذشته در برگزاری جلسات ترافیکی، تصریح کرد: مدیران دستگاه‌هایی که نماینده آنها در شورای ترافیک حضور می‌یابد، باید با تفویض اختیار کامل پای میز تصمیم بنشینند و در برابر اجرای مصوبات، پاسخگوی مستقیم باشند؛ چرا که این تصمیم‌ها با امنیت جانی و مالی مردم گره خورده است.

محسنی همچنین به سهم بالای موتورسیکلت‌سواران در آمار تلفات جاده‌ای اشاره و عنوان کرد: حرکات خطرناک و بی‌توجهی به کلاه ایمنی، دو عامل اصلی بروز این حوادث است که باید با اقدامات فرهنگی و نظارتی، مهار شود.

وی بر ضرورت اجرای برنامه‌های آموزشی چهره‌به‌چهره در محلات و روستاها تأکید کرد و از همکاری نهادهای فرهنگی و انتظامی برای نهادینه‌سازی فرهنگ ترافیکی در بین شهروندان خواستار شد.

فرماندار رودان در پایان با تأکید بر نظارت مستمر بر روند اجرای مصوبات، اعلام کرد: در جلسات آتی، همه دستگاه‌ها موظف به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی اقدامات خود هستند تا هیچ مصوبه‌ای بدون نتیجه باقی نماند.