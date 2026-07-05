https://mehrnews.com/x3cvvy ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲ کد مطلب 6880018 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲ کاروان ۲۰۰ نفره از ماکو برای مراسم تشییع رهبر شهید راهی تهران شدند ارومیه - کاروان ۲۰۰ نفره از مردم و عاشقان ولایت شهرستان ماکو امروز یکشنبه برای بدرقه رهبر شهید راهی تهران شدند. دریافت 13 MB کد مطلب 6880018 کپی شد مطالب مرتبط از تعویض ترانس تا آمادهباش ۲۴ ساعته؛تمهیدات برق تهران برای مراسم وداع تقویمِ خاکسپاری در تاریخ ایران، تشییع و روایت سقوط و صعود قدرت روایت هلال احمر از نخستین ساعات حمله به بیت رهبر شهید انقلاب فلسفه حکمرانی بر مدار سالاری ملت؛ تبیین دکترین خادممحوری رهبر شهید برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب فرمانداری ماکو اعزام زائران
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