  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

کاروان ۲۰۰ نفره از ماکو برای مراسم تشییع رهبر شهید راهی تهران شدند

کاروان ۲۰۰ نفره از ماکو برای مراسم تشییع رهبر شهید راهی تهران شدند

ارومیه - کاروان ۲۰۰ نفره از مردم و عاشقان ولایت شهرستان ماکو امروز یکشنبه برای بدرقه رهبر شهید راهی تهران شدند.

دریافت 13 MB
کد مطلب 6880018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها