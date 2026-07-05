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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

سردار قاآنی: عاقبت به خیری امام شهید، نتیجه مجاهدت خالصانه‌ ایشان است

سردار قاآنی: عاقبت به خیری امام شهید، نتیجه مجاهدت خالصانه‌ ایشان است

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: امامی که یک عمر مجاهدت و مبارزه خالصانه داشته، باید عاقبت به خیری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنانی به یاد شهید امام خامنه ای گفت: امامی که یک عمر مجاهدت و مبارزه خالصانه داشته، باید عاقبت به خیری داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری نماز بر پیکر امام شهید ، این موضوع را غیرقابل باور دانست و افزود: محکومیم به اینکه خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده و باید راضی به رضای الهی باشیم.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: اما از طرف دیگر، وقتی به این موضوع نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که امامی که یک عمر مبارزه خالصانه و مجاهدانه داشته، عاقبتش اینگونه باشد، بهترین حالت برای همه ماست. رهبر ما وقتی شهید می‌شود، مشخص است که ما چه مسیری را باید دنبال کنیم.

کد مطلب 6880024
هادی رضایی

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