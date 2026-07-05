۲ هزار میلیارد پروژه عمران شهری در بروجرد در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی امروز یکشنبه در جریان بازدید از پروژه تقاطع‌های غیرهم‌سطح شهرداری بروجرد و میدان آیت‌الله نجفی، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی انجام شده و تصویب شورای ترافیک شهرستان و حمایت‌های استاندار، این پروژه‌ها برای رفع مشکلات ترافیکی و حذف نقاط حادثه‌خیز ورودی بروجرد در نظر گرفته شده و از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح امام خمینی (ره)، شهید سردار سلیمانی، شهید نواب صفوی و شهید دستجردی با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در دست‌ساخت است.

فرماندار بروجرد ضمن تقدیر از تلاش‌های معاونت عمرانی فرمانداری و همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان با شهرداری بروجرد، بیان داشت: بر اساس هماهنگی و برنامه‌ریزی انجام شده، پروژه‌های در دست‌ساخت توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و تاکنون تقاطع غیرهم‌سطح امام خمینی (ره) با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد، تقاطع غیرهم‌سطح شهید سردار سلیمانی با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد و تقاطع غیرهم‌سطح شهید نواب صفوی با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد در دست‌ساخت هستند.

ولدی، افزود: پروژه میدان آیت‌الله نجفی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد و تکمیل تقاطع غیرهم‌سطح دانشمند شهید علی فولادوند با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصد با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان توسط شهرداری بروجرد در دست تکمیل و ساخت است.