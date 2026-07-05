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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

ملت ایران امروز یکپارچه فریاد یا لَثاراتِ الحسین (ع) سر داد

ملت ایران امروز یکپارچه فریاد یا لَثاراتِ الحسین (ع) سر داد

رئیس مجلس با اشاره به حضور حماسی مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب نوشت: امروز ملت سربلند ایران یکپارچه برخاست و از عمق جان فریاد زد: یا لَثاراتِ الحسین.

به گزارش  خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در حساب شخصی خود در فضای مجازی با به اشتراک گذاشتن ویدیوی شعار یا لثارات الحسین در مراسم اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) و شهدای خانواده ایشان در مصلی تهران نوشت: امروز ملت سربلند و شکست‌ناپذیر ایران اسلامی یکصدا در حق امام مجاهد شهید خود شهادت داد: اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا

و یکپارچه برخاست و از عمق جان فریاد زد: یا لَثاراتِ الحسین (علیه السلام).

کد مطلب 6880066
محسن صمیمی

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