خبرگزاری فرانسه: ایران تاب آوری و استقامت خود را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه امروز دوشنبه با انتشار گزارشی از مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر آیت‌ الله علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد: این مراسم فرصتی را برای ایران فراهم می‌آورد تا پس از ۵ هفته جنگ با آمریکا و اسرائیل (دفاع مشروع مقابل تجاوز غیرقانونی آمریکایی-صهیونی علیه تهران)، تصویری از تاب‌ آوری و استقامت را از خود به نمایش بگذارد.

این خبرگزاری در گزارش خود اذعان کرد: تشییع پیکر (مطهر شهید) خامنه‌ای با همراهی جمعیت عظیمی از سوگواران در پایتخت انجام شد.

خبرگزاری فرانسه نوشت که مردی ۳۸ ساله با نام خانوادگی «میرعمادی» گفت: قاتلان (شهید خامنه‌ای) باید مجازات شوند. زنی ۳۹ ساله با نام خانوادگی «باکند» نیز اظهار داشت: ما از انقلاب و رهبر خود حمایت می‌کنیم و خواهان انتقام خون عزیزانمان هستیم.

این رسانه اضافه کرد: سوگواران در میدان امام حسین (ع) در شرق تهران گرد هم آمدند و ماکت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را به دار آویختند.