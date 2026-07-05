دعوت آیت الله فلاحتی از مردم برای حضور در آیین وداع و تشییع رهبر شهید

آیت‌الله رسول فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حماسه‌ آفرینی ملت ایران در چهار ماه گذشته، اظهار کرد: آنچه در این جنگ سوم گذشت، یک اتفاق بزرگ تاریخی و یک اسطوره عظیم تمدنی بود که ملت ایران و محور مقاومت آن را آفریدند.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی همه ارکان در این حماسه بزرگ، تصریح کرد: عناصر مقاومت در میدان و مجاهدت‌های نیروهای مسلح و محور مقاومت، همگی عناصر بسیار مهمی بودند؛ اما موتور محرک، قلب مولد و نیروی اصلی، شما ملت بزرگ و شریف بودید که این حماسه بزرگ را آفریدید.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در ادامه با تبیین اهمیت حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: این منظومه حضورهای شما، این سلسله موکب‌ها و حضورهای خیابانی، امروز با یک حلقه مکمل متصل خواهد شد؛ حلقه‌ای که ضامن سعادت و پیشرفت کشور خواهد بود.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به اینکه حضور در مراسم تشییع و وداع با امام شهید، میثاقی دوباره با ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب است، افزود: آن حلقه مکمل، حضور در مراسم تشییع و وداع با امام شهید، میثاق دوباره با ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب، اعلام همبستگی مجدد و تکمیل زنجیره این حضورهاست.

وی با دعوت از عموم مردم برای حضور پرشکوه در آیین‌های وداع و تشییع، تأکید کرد: در وداع با امام شهیدمان، در تشییع پیکر ایشان و در مراسم‌هایی که پس از آن برگزار خواهد شد، باید همه آنچه را در این چهار ماه رقم خورد، با حضوری بسیار پرشکوه و دشمن‌شکن و وحدت‌آفرین تکمیل کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان ابراز امیدواری کرد: با شور و شوق شما، شاهد حماسه‌ای نو، اسطوره‌سازی جدید و زنجیره‌سازی مقاومت در ایران، لبنان، عراق، یمن و سایر کشورهای اسلامی باشیم.