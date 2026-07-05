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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

دعوت آیت الله فلاحتی از مردم برای حضور در آیین وداع و تشییع رهبر شهید

دعوت آیت الله فلاحتی از مردم برای حضور در آیین وداع و تشییع رهبر شهید

رشت- نماینده ولی‌فقیه در گیلان ضمن دعوت از مردم برای حضور در بدرقه امام شهید گفت: حضور دشمن‌شکن در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، حلقه مکمل این زنجیره عظیم است.

آیت‌الله رسول فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حماسه‌ آفرینی ملت ایران در چهار ماه گذشته، اظهار کرد: آنچه در این جنگ سوم گذشت، یک اتفاق بزرگ تاریخی و یک اسطوره عظیم تمدنی بود که ملت ایران و محور مقاومت آن را آفریدند.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی همه ارکان در این حماسه بزرگ، تصریح کرد: عناصر مقاومت در میدان و مجاهدت‌های نیروهای مسلح و محور مقاومت، همگی عناصر بسیار مهمی بودند؛ اما موتور محرک، قلب مولد و نیروی اصلی، شما ملت بزرگ و شریف بودید که این حماسه بزرگ را آفریدید.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در ادامه با تبیین اهمیت حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: این منظومه حضورهای شما، این سلسله موکب‌ها و حضورهای خیابانی، امروز با یک حلقه مکمل متصل خواهد شد؛ حلقه‌ای که ضامن سعادت و پیشرفت کشور خواهد بود.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به اینکه حضور در مراسم تشییع و وداع با امام شهید، میثاقی دوباره با ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب است، افزود: آن حلقه مکمل، حضور در مراسم تشییع و وداع با امام شهید، میثاق دوباره با ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب، اعلام همبستگی مجدد و تکمیل زنجیره این حضورهاست.

وی با دعوت از عموم مردم برای حضور پرشکوه در آیین‌های وداع و تشییع، تأکید کرد: در وداع با امام شهیدمان، در تشییع پیکر ایشان و در مراسم‌هایی که پس از آن برگزار خواهد شد، باید همه آنچه را در این چهار ماه رقم خورد، با حضوری بسیار پرشکوه و دشمن‌شکن و وحدت‌آفرین تکمیل کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان ابراز امیدواری کرد: با شور و شوق شما، شاهد حماسه‌ای نو، اسطوره‌سازی جدید و زنجیره‌سازی مقاومت در ایران، لبنان، عراق، یمن و سایر کشورهای اسلامی باشیم.

کد مطلب 6880120

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