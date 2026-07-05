به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل تردد و خدمترسانی به زائران و عزاداران شرکتکننده در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، قطارهای فوقالعاده در مسیر تهران - مشهد و برعکس اختصاص داد که فروش بلیت این قطارها از ساعت ۱۷ امروز آغاز میشود.
با توجه به حجم بالای تقاضای مسافران برای حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، برنامهریزیهای لازم برای افزایش ظرفیت ناوگان ریلی انجام شده است.
بر اساس اعلام شرکت راهآهن، علاوه بر افزایش ظرفیت قطارهای عادی، تمهیدات لازم برای اعزام چند رام قطار فوقالعاده در مسیر تهران - مشهد و برعکس در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ تیرماه اتخاذ و عملیاتی شده است.
بر این اساس، بلیت قطارهای فوقالعاده از ساعت ۱۷ امروز از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی و همچنین مراکز حضوری فروش بلیت در سراسر کشور در دسترس متقاضیان قرار میگیرد.
همچنین سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱-۵۱۴۹ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سوالات هموطنان و ارائه اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت حرکت قطارها و نحوه تهیه بلیت است.
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