نخستین مرکز تشریفات اختصاصی شبکه ریلی کشور در ایستگاه مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نخستین مرکز تشریفات اختصاصی (CIP) شبکه ریلی کشور، با حضور معاون مسافری و جمعی از مدیران راه آهن و با مشارکت بخش خصوصی در ایستگاه راه آهن مشهد به بهره‌برداری رسید.

این مرکز با هدف ارتقای سطح خدمات، افزایش رفاه و تسهیل فرآیند سفر برای مسافران ویژه، توسط یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری راه‌اندازی شده است.

خدمات ارائه‌شده در این مرکز شامل سالن اختصاصی، پذیرایی ویژه، انجام امور کنترل بلیت و تشریفات سفر به‌صورت مجزا، انتقال اختصاصی مسافر به سکو و ارائه خدمات ویژه به گردشگران خارجی، فعالان تجاری، سالمندان و مسافران با نیازهای خاص است.

بهره‌برداری از این مرکز تشریفاتی که همزمان با تمهیدات ایستگاه مشهد برای استقبال از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انجام شد، گامی در جهت توسعه خدمات نوین ریلی محسوب می‌شود.

غلامحسین کریمی معاون مسافری شرکت راه آهن، افتتاح نخستین مرکز CIP در شبکه ریلی کشور را اقدامی در راستای ارتقای تجربه سفر برای مسافران نیازمند به خدمات تشریفاتی دانست و گفت: این مرکز می‌تواند به الگویی برای توسعه خدمات نوین در سایر ایستگاه‌های پرتردد کشور تبدیل شود و نقشی مؤثری در افزایش رضایتمندی مسافران داخلی و خارجی ایفا کند.

گفتنی است ایستگاه راه‌آهن مشهد به عنوان پرترددترین ایستگاه مسافری کشور، سالانه پذیرای میلیون‌ها مسافر است و ایجاد این مرکز، جایگاه مشهد را در ارائه خدمات مدرن حمل‌ونقل ریلی بیش از پیش تقویت خواهد کرد.