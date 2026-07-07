به گزارش خبرگزاری مهر از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، با توجه به حجم بالای تقاضای مسافران برای حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، برنامه‌ریزی‌ لازم جهت افزایش ظرفیت ناوگان ریلی صورت گرفته است.

علاوه بر افزایش ظرفیت قطارهای عادی، تمهیدات لازم برای اعزام چند رام قطار فوق‌العاده در مسیر تهران- مشهد و بالعکس در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ تیرماه اتخاذ و عملیاتی شده است.

بلیت‌های این قطارها از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی و همچنین مراکز حضوری فروش بلیت در سراسر کشور در دسترس متقاضیان قرار دارد.

سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۵۱۴۹-۰۲۱ به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم‌وطنان و ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص وضعیت حرکت قطارها و نحوه تهیه بلیت است.