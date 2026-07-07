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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

تمهیدات ویژه راه‌آهن قم برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

تمهیدات ویژه راه‌آهن قم برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

مدیرکل راه‌آهن قم از آمادگی کامل این اداره‌کل برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، مجید ارجونی با اشاره به افزایش ظرفیت ناوگان افزود: برای این مراسم، ۱۶ رام قطار فوق‌العاده در مسیرهای تهران-قم، اراک-قم، کاشان-جمکران و تهران-محمدیه پیش‌بینی شده است. همچنین ۱۰ رام قطار برنامه‌ای (۵ رام رفت و برگشت) مسیر قم- تهران به‌صورت کوپل تردد خواهند کرد که ظرفیت جابجایی مسافران را دو برابر می‌کند.

وی با بیان اینکه ایستگاه‌های قم، محمدیه و جمکران متناسب با ایام سوگواری فضاسازی و سیاه‌پوش شده‌اند، گفت: تمامی نیروهای عملیاتی، فنی، خدماتی و حراست در آماده‌باش کامل قرار دارند و پایش مستمر خطوط، قطارها و سامانه‌های ارتباطی برای حفظ ایمنی و ارائه خدمات بدون وقفه انجام می‌شود.

مدیرکل راه‌آهن قم همچنین از برپایی موکب‌های پذیرایی در مسیر مراسم خبر داد و تأکید کرد که راه‌آهن قم با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی و عملیاتی، خدماتی ایمن، روان و در شأن شرکت‌کنندگان ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 6881485

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