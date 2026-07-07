به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، مجید ارجونی با اشاره به افزایش ظرفیت ناوگان افزود: برای این مراسم، ۱۶ رام قطار فوق‌العاده در مسیرهای تهران-قم، اراک-قم، کاشان-جمکران و تهران-محمدیه پیش‌بینی شده است. همچنین ۱۰ رام قطار برنامه‌ای (۵ رام رفت و برگشت) مسیر قم- تهران به‌صورت کوپل تردد خواهند کرد که ظرفیت جابجایی مسافران را دو برابر می‌کند.

وی با بیان اینکه ایستگاه‌های قم، محمدیه و جمکران متناسب با ایام سوگواری فضاسازی و سیاه‌پوش شده‌اند، گفت: تمامی نیروهای عملیاتی، فنی، خدماتی و حراست در آماده‌باش کامل قرار دارند و پایش مستمر خطوط، قطارها و سامانه‌های ارتباطی برای حفظ ایمنی و ارائه خدمات بدون وقفه انجام می‌شود.

مدیرکل راه‌آهن قم همچنین از برپایی موکب‌های پذیرایی در مسیر مراسم خبر داد و تأکید کرد که راه‌آهن قم با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی و عملیاتی، خدماتی ایمن، روان و در شأن شرکت‌کنندگان ارائه خواهد کرد.