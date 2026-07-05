انتشار جزییات فرایند انتخاب کارگزاران حج تمتع ۱۴۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر نباتی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای حج تمتع ۱۴۰۶ اظهار کرد: پس از پایان فراخوان اعلام آمادگی نیروهای مجرب که در روزهای پایانی عملیات حج تمتع امسال منتشر شد، اکنون فراخوان طرح ارتقای پلکانی در سامانه جامع کارگزاران بارگذاری شده و متقاضیان واجد شرایط میتوانند پس از مطالعه دقیق ضوابط و شرایط، حداکثر تا ۲۱ تیرماه نسبت به ثبتنام و شرکت در فراخوان اقدام کنند.
وی افزود: پذیرفتهشدگان آزمونهای سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ که تمایلی به شرکت مجدد در آزمون ارتقایی ندارند، باید در فراخوانی که از ۲۱ تیرماه در سامانه بارگذاری خواهد شد، ثبتنام و مراحل مربوط را طی کنند.
نباتی با بیان اینکه آزمونهای ارتقای پلکانی به صورت سراسری در ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس نتایج این آزمونها و سایر مراحل ارزیابی، نیروهای جدید و عوامل سال اولی برای بهکارگیری در سمتهای مختلف کارگزاری حج تمتع ۱۴۰۶ انتخاب خواهند شد.
مدیرکل نظارت و راهبری کارگزاران زیارتی تأکید کرد: با توجه به ضرورت اجرای دورههای آموزشی، انجام ارزیابیهای تخصصی، احراز سلامت جسمانی و بررسی صلاحیتهای حرفهای متقاضیان، زمان اعلامشده برای ثبتنام تمدید نخواهد شد و تمامی متقاضیان باید در مهلت مقرر نسبت به تکمیل فرایند ثبتنام اقدام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آغاز زودهنگام فرایند انتخاب کارگزاران، امکان برنامهریزی دقیقتر برای آموزش، توانمندسازی و سازماندهی عوامل اجرایی را فراهم میکند تا خدمات حج تمتع ۱۴۰۶ با آمادگی بیشتر و کیفیت مطلوبتری به زائران ارائه شود.
نظر شما