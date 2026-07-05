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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

انتشار جزییات فرایند انتخاب کارگزاران حج تمتع ۱۴۰۶

انتشار جزییات فرایند انتخاب کارگزاران حج تمتع ۱۴۰۶

مدیرکل نظارت و راهبری کارگزاران زیارتی سازمان حج و زیارت گفت: فرایند انتخاب و آماده‌سازی عوامل اجرایی حج آینده امسال نسبت به سنوات گذشته حدود دو ماه زودتر آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر نباتی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حج تمتع ۱۴۰۶ اظهار کرد: پس از پایان فراخوان اعلام آمادگی نیروهای مجرب که در روزهای پایانی عملیات حج تمتع امسال منتشر شد، اکنون فراخوان طرح ارتقای پلکانی در سامانه جامع کارگزاران بارگذاری شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند پس از مطالعه دقیق ضوابط و شرایط، حداکثر تا ۲۱ تیرماه نسبت به ثبت‌نام و شرکت در فراخوان اقدام کنند.

وی افزود: پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ که تمایلی به شرکت مجدد در آزمون ارتقایی ندارند، باید در فراخوانی که از ۲۱ تیرماه در سامانه بارگذاری خواهد شد، ثبت‌نام و مراحل مربوط را طی کنند.

نباتی با بیان اینکه آزمون‌های ارتقای پلکانی به صورت سراسری در ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس نتایج این آزمون‌ها و سایر مراحل ارزیابی، نیروهای جدید و عوامل سال اولی برای به‌کارگیری در سمت‌های مختلف کارگزاری حج تمتع ۱۴۰۶ انتخاب خواهند شد.

مدیرکل نظارت و راهبری کارگزاران زیارتی تأکید کرد: با توجه به ضرورت اجرای دوره‌های آموزشی، انجام ارزیابی‌های تخصصی، احراز سلامت جسمانی و بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای متقاضیان، زمان اعلام‌شده برای ثبت‌نام تمدید نخواهد شد و تمامی متقاضیان باید در مهلت مقرر نسبت به تکمیل فرایند ثبت‌نام اقدام کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آغاز زودهنگام فرایند انتخاب کارگزاران، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آموزش، توانمندسازی و سازماندهی عوامل اجرایی را فراهم می‌کند تا خدمات حج تمتع ۱۴۰۶ با آمادگی بیشتر و کیفیت مطلوب‌تری به زائران ارائه شود.

کد مطلب 6880177

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