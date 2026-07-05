به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مهدی تارتار قراردادش را چند روز پیش با گل گهر تمدید کرده بود، پیشنهاد پرسپولیس او را از همکاری با گل گهر منصرف کرد و عصر روز یکشنبه به عنوان سرمربی سرخپوشان پایتخت معرفی شد.

مسئولان باشگاه گل گهر هم که از هفته قبل از جریان جدایی مهدی تارتار قرار گرفته بودند مذاکره با مهدی رحمتی را آغاز کردند و چند ساعت بعد از رفتن مهدی تارتار به پرسپولیس، رحمتی را به عنوان سرمربی معرفی کردند!

این که در پشت پرده فوتبال چه می گذرد را باید از همین جابجایی های برنامه ریزی شده و اتفاقات عجیب آن پیش بینی کرد. تنها چند ساعت پس از جدایی یک سرمربی، فرد دیگری که از قبل برنامه ریزی هایش توسط عوامل پشت پرده صورت گرفته جانشین او می شود!