۴۲۰۰ تیم امدادی اصفهان در محورهای ۴ استان فعال شد

منصور شیشه‌فروش همزمان با تداوم ایام سوگواری شهادت رئیس‌جمهور شهید و در پی خیل عظیم عزیمت زائران، در گفتگو با خبرنگار مهر از بسیج گسترده تمامی ظرفیت‌های امدادی، خدماتی و پشتیبانی استان برای تسهیل و ایمن‌سازی سفر زائران در محورهای مواصلاتی به سمت تهران، قم و مشهد خبر داد.

شیشه‌فروش با اشاره به اهمیت راهبردی این عملیات، اعلام کرد: تعداد ۴۲۰۰ تیم پشتیبانی و امدادی با هدف ارائه خدمات شبانه‌روزی به زائران در پهنه‌های جاده‌ای، شهری و روستایی استان‌های اصفهان، تهران، قم و مشهد مستقر شده‌اند.

وی افزود: با محوریت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مشارکت صنایع و بخش خصوصی، بیش از ۹۸۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال ایمن زائران ساماندهی شده است.

استقرار بیمارستان فوق‌تخصصی و اردوگاه‌های اسکان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از برپایی اردوگاه اسکان موقت در محدوده بهشت‌زهرای تهران با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ چادر امدادی و تجهیزات کامل اقامتی خبر داد و گفت: این اردوگاه با پشتیبانی ۳۰۰ نفر از عوامل جمعیت هلال‌احمر و ۸ دستگاه آمبولانس برای خدمات‌رسانی به زائران تجهیز شده است.

وی همچنین به استقرار بیمارستان فوق‌تخصصی «شهید آیت‌الله صدوقی» سپاه در ورودی مسجد مقدس جمکران اشاره کرد و افزود: این مرکز درمانی با ظرفیت ۶۴ تخت بستری، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و تیم تخصصی ۸۵ نفره، خدمات ویژه‌ای را به زائران ارائه می‌دهد. در کنار این، اعزام بالگرد اورژانس، ۱۴ دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس به همراه ۴۰ نیروی فوریت‌های پزشکی اصفهان به تهران، بخشی از اقدامات این ستاد در حوزه سلامت است.

شیشه‌فروش با تشریح اقدامات زیرساختی گفت: برای تأمین پایدار انرژی، ۱۰ تیم عملیاتی برق به همراه ۶ دستگاه دیزل‌ژنراتور اضطراری جهت برق‌رسانی به موکب‌ها اعزام شده‌اند. همچنین ۱۲ دستگاه تانکر آب‌رسان سیار به همراه آزمایشگاه کنترل کیفیت آب توسط شرکت‌های آب و فاضلاب اصفهان و کاشان در مسیرها مستقر شده‌اند. اداره دامپزشکی نیز با اعزام ۵۰ دستگاه نیسان یخچال‌دار، مسئولیت نظارت بر سلامت مواد غذایی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به وضعیت سوخت‌رسانی افزود: با تدابیر اتخاذ شده توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اصفهان، خدمات‌رسانی در ۳۷۵ جایگاه بنزین و ۱۷۰ جایگاه CNG با افزایش ظرفیت کارت‌های سوخت در مسیرهای پرتردد زائران به صورت شبانه‌روزی جریان دارد.

خدمات موکب‌ها و مدیریت راهبردی محورها

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان با بیان اینکه ۲۵۰ موکب با همکاری گروه‌های جهادی، بسیج و مشارکت‌های مردمی در مسیرهای منتهی به تهران و قم برپا شده است، تصریح کرد: در استان اصفهان نیز تمامی شهرستان‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت حسینیه‌ها، مساجد، مدارس و ورزشگاه‌ها به عنوان ستاد اسکان زائران آماده‌سازی شده‌اند و مواکب راهنما در ورودی‌های استراتژیک شهر اصفهان از جمله بلوار معلم، ورودی شمال، مسجدالکعبه و محور مزرعه گورت مستقر هستند.

شیشه‌فروش افزود: در حوزه ایمنی جاده‌ای، ۱۰۰ تیم راهداری در کنار ۲۵۰ تیم از هلال‌احمر، پلیس راه و فوریت‌های پزشکی در حال ارائه خدمت هستند. همچنین شهرداری‌های استان با اعزام ۲۷۰ دستگاه اتوبوس شهری، ۱۰ خودروی حمل زباله و سیستم‌های مه پاش برای نظافت و پشتیبانی لجستیکی به تهران و قم، در این عملیات بزرگ سهیم شده‌اند.