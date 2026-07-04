دعوت معاونت هنری از هنرمندان برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی از هنرمندان رشته های مختلف هنری برای شرکت در مراسم «وداع» با رهبر شهید دعوت کرد.

در این متن آمده است:

هنر با توصیف ملتی که هیچ گاه از بذل جان دلیر خویش در هفت‌خان خطیر وطن دریغ نداشته‌اند، مسئولیت تاریخی خود را محقق ساخته و در جدال با اهریمن میهن، قدمی کوتاه نیامده است. آن چنان که در جنگ تحمیلی اخیر به دیدبانی و میانه‌داری و درک هنر، تصویری بدیع و حیرت‌انگیز از عزت و اقتدار و وطن‌دوستی ایرانیان ثبت و گزارش شد.

اکنون نیز در آیین وداع و تشییع رهبر شهید، پرچم سوگ و بیرق حماسه سازی آن یگانه مرد میدان معرفت و معنویت و میهن‌دوستی بر دوش هنر این مرزوبوم است که در فراقش، مرهم داغ و چراغ راهش باشند.

قطعا هنرمندان این سرزمین با حضور آگاهانه خود در این آیین که موید قدرشناسی و عشق و غیرت دوستداران امام شهید است، نام و نشان ایران را هم‌چون میراثی عظیم برای آیندگان به یادگار خواهند گذاشت. در همراهی با ملت قدرشناس، آن حکیم والامقام و گوهر گرانمایه که به کیمیای هنر آراسته بود را با عزت و افتخار و دریغ بدرقه خواهیم کرد.