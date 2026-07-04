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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

دعوت معاونت هنری از هنرمندان برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید

دعوت معاونت هنری از هنرمندان برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید

معاونت امور هنری وزارت ارشاد با انتشار متنی از هنرمندان رشته‌های مختلف هنری برای شرکت در مراسم «وداع» با رهبر شهید دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی از هنرمندان رشته های مختلف هنری برای شرکت در مراسم «وداع» با رهبر شهید دعوت کرد.

در این متن آمده است:

هنر با توصیف ملتی که هیچ گاه از بذل جان دلیر خویش در هفت‌خان خطیر وطن دریغ نداشته‌اند، مسئولیت تاریخی خود را محقق ساخته و در جدال با اهریمن میهن، قدمی کوتاه نیامده است. آن چنان که در جنگ تحمیلی اخیر به دیدبانی و میانه‌داری و درک هنر، تصویری بدیع و حیرت‌انگیز از عزت و اقتدار و وطن‌دوستی ایرانیان ثبت و گزارش شد.

اکنون نیز در آیین وداع و تشییع رهبر شهید، پرچم سوگ و بیرق حماسه سازی آن یگانه مرد میدان معرفت و معنویت و میهن‌دوستی بر دوش هنر این مرزوبوم است که در فراقش، مرهم داغ و چراغ راهش باشند.

قطعا هنرمندان این سرزمین با حضور آگاهانه خود در این آیین که موید قدرشناسی و عشق و غیرت دوستداران امام شهید است، نام و نشان ایران را هم‌چون میراثی عظیم برای آیندگان به یادگار خواهند گذاشت. در همراهی با ملت قدرشناس، آن حکیم والامقام و گوهر گرانمایه که به کیمیای هنر آراسته بود را با عزت و افتخار و دریغ بدرقه خواهیم کرد.

کد مطلب 6879039
علیرضا سعیدی

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