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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

ترامپ با الجولانی و زلسنکی دیدار می‌کند

ترامپ با الجولانی و زلسنکی دیدار می‌کند

کاخ سفید از دیدار ترامپ با رئیس‌ خودخوانده رژیم سوریه و رئیس جمهور اوکراین در حاشیه نشست ناتو در آنکارا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز امروز یکشنبه به نقل از کاخ سفید گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا، دیداری دوجانبه با الجولانی رئیس‌ خودخوانده رژیم سوریه برگزار خواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در حاشیه این نشست با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز دیدار و رایزنی خواهد کرد.

بنا به اعلام مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، سی‌وششمین نشست سران کشورهای عضو ناتو به میزبانی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مجموعه ریاست‌جمهوری در آنکارا برگزار خواهد شد.

بر این اساس، این نشست در روزهای ۷ و ۸ جولای (۱۶ و ۱۷ تیر ماه) برگزار می‌شود و ترکیه میزبان آن خواهد بود.

کد مطلب 6880231

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