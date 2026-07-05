علیرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت تسهیلگری در حضور حماسی آینه وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: این مجموعه که با همافزایی نیروهای سپاه، بسیج و گروههای مردمی از استانهای اصفهان، فارس و خوزستان برپا شده، از ظهر جمعه بهطور کامل عملیاتی شده و تا پایان مراسم وداع و تشییع، بدون وقفه به خدمترسانی ادامه خواهد داد.
وی با تأکید بر اینکه این موکب در مسیر شریان اصلی ورود کاروانهای زائران جنوبی به پایتخت قرار دارد، تصریح کرد: اولویت ما کاهش دغدغهی اسکان و معیشت زائران است تا آنان با روحیهای مضاعف در آیین وداع شرکت کنند. در این راستا، خدمات کامل رفاهی شامل پذیرایی در سه وعده غذایی، توزیع مستمر اقلام خوراکی و آبمعدنی، و ایجاد فضای استراحت مجهز به سیستمهای سرمایشی برای توقفهای کوتاهمدت و بلندمدت پیشبینی شده است.
منصوری از تمهیدات ویژه برای گروههای آسیبپذیر خبر داد و افزود: تخصیص فضای اختصاصی مادر و کودک، گامی برای تکریم خانوادههایی است که با وجود تمامی سختیهای مسیر، خود را به این رویداد بزرگ رساندهاند تا سهمی در این وداع تاریخی داشته باشند.
وی گفت: علاوه بر خدمات رفاهی، پیوست فرهنگی این موکب نیز با محوریت معاونت فرهنگی سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان چشمگیر است. استقرار تلویزیون شهری سیار، اجرای گروههای سرود، اقامه نماز جماعت در هر سه وعده و توزیع بستههای فرهنگی، از جمله اقداماتی است که فضای این موکب را به ایستگاهی معنوی برای زائران تبدیل کرده است.
مسئول موکب شهید حاج غلامرضا سلیمانی با اشاره به آمادگی برای موج بازگشت زائران خاطرنشان کرد: خدماترسانی ما تا پایان روز دوشنبه بهصورت شبانهروزی استمرار دارد و با توجه به پیشبینیها، در روز سهشنبه نیز تا زمانی که زائران در مسیر بازگشت به این نقطه نیاز به خدمات داشته باشند، در کنار آنان خواهیم بود.
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