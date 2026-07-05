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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

مواکب استان مرکزی در جاده قم و مصلی امام خمینی تهران

مواکب استان مرکزی در جاده قم و مصلی امام خمینی تهران

اراک- در این ویدئو فعالیت مواکب استان مرکزی در جاده قم و مصلی امام خمینی تهران را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6880243

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