https://mehrnews.com/x3cvB8 ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ کد مطلب 6880243 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ مواکب استان مرکزی در جاده قم و مصلی امام خمینی تهران اراک- در این ویدئو فعالیت مواکب استان مرکزی در جاده قم و مصلی امام خمینی تهران را ملاحظه می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6880243 کپی شد مطالب مرتبط حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید تجلی پیوند امت با ولایت است روایت خلق حماسه ملی در قلب ایران؛ از حسینیه شهدای اراک تا پایتخت بدرقه کاروان مردم اراک برای حضور در تشییع امام شهید مشارکت ۵۰ هزار نفری مردم مرکزی در تشییع رهبر شهید نماد انسجام ملی است برچسبها اراک موکب تشییع رهبر شهید انقلاب
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