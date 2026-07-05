امداد به ۴ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ راننده وانت جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی در جاده های استان طی روز یکشنبه خبر داد و ابراز داشت: در مجموع این حوادث ۱۱ نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به تنها حادثه فوتی روز جاری توضیح داد: وقوع تصادف زنجیره ای دو تریلی و یک وانت کیلومتر ۳۷ محور آرادان به سرخه منتهی به فوت در دم راننده وانت شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی پیکان کیلومتر ۸۲ محور دامغان به سمنان خبر داد و افزود: به چهار مصدوم حادثه امداد رسانی لازم شده است.

درخشان انحراف و برخورد با گاردریل سمند کیلومتر ۱۲۰ محور قم به گرمسار را دیگر حادثه مهم استان خواند و ادامه داد: چهار مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند.

وی اضافه کرد: واژگونی پژو ۲۰۶ کیلومتر ۱۵ محور دامغان به شاهرود نیز سه مصدوم داشت که با همراهی اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.