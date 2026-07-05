به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند یکشنبه شب در نشست مشترک با مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به ابلاغ تفاهم نامه مشترک ۸ هزار واحدی در سطح کشور اعلام نمود سهمیه استان بوشهر بوشهر ۲۰۰ واحد تعیین شده که در همه شهرها و روستاها جهت احداث و یا تکمیل واحدهای مسکونی مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی اجرا خواهد شد.

وی همچنین از تأمین مسکن این مددجویان در قالب سایر تفاهم‌نامه ها از جمله تفاهم نامه ۱۰ هزار واحد ، نهضت ملی مسکن ، واحدهای خسارت دیده بر اثر جنگ تحمیلی سوم و مسئولیت های اجتماعی نقت و شورای راهبردی پتروشیمی ها اشاره نمود که در حال حاضر هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی این مددجویان با اولویت در دست احداث و تعمیر قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به حمایت‌های دولت در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار بیان کرد: متقاضیان دارای زمین در تمامی شهرهای استان که در دهک‌های درآمدی یک تا چهار قرار دارند، می‌توانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله بهره‌مند شوند.

برومند ادامه داد: همچنین در روستاهای واقع در حریم شهرها، واگذاری زمین با اولویت متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر تصریح کرد: هم‌اکنون پروژه‌های نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی مطلوب در حال اجراست و ۳۵۰ نفر از متقاضیان این طرح را مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی تشکیل می‌دهند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در ادامه با ارائه گزارشی از روند جبران خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی در استان گفت: تاکنون خسارت ۱۴۳ واحد مسکونی متعلق به مددجویان تحت پوشش بهزیستی در مناطق حادثه دیده نیز پرداخت شده است.