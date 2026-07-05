علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی دادهها و نقشههای هواشناسی، از امروز تا پایان هفته شرایط جوی در سطح استان پایدار خواهد بود و پدیده قابل ملاحظهای برای مناطق مختلف کرمانشاه پیشبینی نمیشود.
وی افزود: در این مدت آسمان اغلب نقاط استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و انتظار وقوع سامانههای بارشی یا پدیدههای جوی اثرگذار وجود ندارد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: دمای هوا در روز دوشنبه نسبت به روزهای گذشته به طور نسبی افزایش خواهد یافت.
زورآوند تصریح کرد: پس از این افزایش، از روز سهشنبه تا پایان روز پنجشنبه، تغییرات دمایی چندانی در سطح استان رخ نخواهد داد و شرایط دمایی نسبتاً ثابت خواهد بود.
وی از شهروندان خواست با توجه به تداوم هوای گرم، توصیههای لازم برای مدیریت مصرف آب و برق و همچنین مراقبتهای بهداشتی در ساعات گرم روز را مورد توجه قرار دهند.
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