علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا پایان هفته شرایط جوی در سطح استان پایدار خواهد بود و پدیده قابل ملاحظه‌ای برای مناطق مختلف کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: در این مدت آسمان اغلب نقاط استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و انتظار وقوع سامانه‌های بارشی یا پدیده‌های جوی اثرگذار وجود ندارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: دمای هوا در روز دوشنبه نسبت به روزهای گذشته به طور نسبی افزایش خواهد یافت.

زورآوند تصریح کرد: پس از این افزایش، از روز سه‌شنبه تا پایان روز پنجشنبه، تغییرات دمایی چندانی در سطح استان رخ نخواهد داد و شرایط دمایی نسبتاً ثابت خواهد بود.

وی از شهروندان خواست با توجه به تداوم هوای گرم، توصیه‌های لازم برای مدیریت مصرف آب و برق و همچنین مراقبت‌های بهداشتی در ساعات گرم روز را مورد توجه قرار دهند.