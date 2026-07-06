https://mehrnews.com/x3cvCS ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹ کد مطلب 6880328 استانها همدان استانها همدان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹ سفر آقای شهید ایران به همدان در سال ۸۳ همدان-رهبر شهید انقلاب در تیرماه سال ۱۳۸۳ در سفری سه روزه به همدان سفر کردند. دریافت 67 MB کد مطلب 6880328 کپی شد مطالب مرتبط روایت زیسته یک سوگ؛ وقتی تقویم، اشک را برمیگرداند اعزام ۸۴ دستگاه ناوگان برای شرکت در مراسم تشییع آقای شهید ایران تقویمِ خاکسپاری در تاریخ ایران، تشییع و روایت سقوط و صعود قدرت پزشکیان: ما با رهبری وداع نمیکنیم بلکه برای ادامه راه پیمان میبندیم برچسبها همدان رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
نظر شما