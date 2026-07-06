  1. استانها
  2. همدان
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

سفر آقای شهید ایران به همدان در سال ۸۳

سفر آقای شهید ایران به همدان در سال ۸۳

همدان-رهبر شهید انقلاب در تیرماه سال ۱۳۸۳ در سفری سه روزه به همدان سفر کردند.

دریافت 67 MB
کد مطلب 6880328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها