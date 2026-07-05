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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۷

کردکوی، روایت یک شب پرشور

کردکوی، روایت یک شب پرشور

کردکوی- مردم کردکوی در اجتماع شبانه با حضوری گسترده، جلوه‌ای از همراهی و وحدت را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6880347

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