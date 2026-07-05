https://mehrnews.com/x3cvDg ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۷ کد مطلب 6880347 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۷ کردکوی، روایت یک شب پرشور کردکوی- مردم کردکوی در اجتماع شبانه با حضوری گسترده، جلوهای از همراهی و وحدت را به نمایش گذاشتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6880347 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و هفتمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان موج صد و بیست و هفتم حماسه حضور مردم اردبیل موج صد و بیست و هفتم حضور حماسی مردم رشت در میدان نوای «حیدر حیدر» تبریزیها در صدوبیستوهفتمین اجتماع بیعت با رهبری برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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