به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از الجزیره، پایتخت اوکراین از ساعات اولیه صبح هدف حملات سنگین موشکی و پهپادی قرار گرفته است. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از شهردار کییف گزارش داد که این حمله موشکی آسیب شدیدی به یک ساختمان مسکونی وارد کرده و احتمال میرود تعدادی از افراد زیر آوار گرفتار شده باشند. صدای چندین انفجار متوالی در سراسر کییف شنیده شده و آژیرهای خطر در ۸ منطقه این کشور به طور همزمان به صدا درآمده است.
این عملیات گسترده که به نظر میرسد زیرساختهای حیاتی و مراکز استقرار نیروهای اوکراینی را هدف قرار داده، بار دیگر ناکارآمدی سامانههای دفاعی غربی در برابر حملات ترکیبی روسیه را به رخ کشیده است. با گذشت مدت زیادی از آغاز «عملیات ویژه نظامی» مسکو، این حملات نشان میدهد که ارتش روسیه همچنان ابتکار عمل را در میدان نبرد در دست دارد و علیرغم تزریق مستمر تسلیحات توسط کشورهای غربی به کییف، مسکو توانایی هدف قرار دادن نقاط راهبردی در عمق خاک اوکراین را حفظ کرده است.
ناظران نظامی معتقدند این حجم از حملات، یکی از شدیدترین عملیاتها در هفتههای اخیر محسوب میشود که فضای رعب و سردرگمی را در میان مقامات دولت کییف تشدید کرده و گویای شکست تلاشهای غرب برای محدودسازی توان عملیاتی ارتش روسیه است.
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