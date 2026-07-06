به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن اختری صبح دوشنبه به اشاره به ویژگیهای رهبری شهید اظهار کرد: ایشان همواره میفرمودند که اینها در داخل کشورهای اسلامی در پیکره اسلام بذر نفاق را ایجاد کردند و این غده سرطانی را برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان و تسلط بر آنان به وجود آوردند. از همین رو مسئله مقاومت را نه بهعنوان یک مسئله جانبی بلکه بهعنوان یکی از مسائل اصلی و محوری جمهوری اسلامی مطرح میکردند.
وی بیان کرد: اگر سخنرانیهای رهبر شهید را مرور کنید، خواهید دید که در تمام سخنرانیها و بیانیهها، مسئله مقاومت، فلسطین، حمایت از مردم فلسطین، آزادسازی فلسطین و نابودی اسرائیل، همواره بهعنوان رکن اصلی یا یکی از محورهای اصلی بیانات ایشان مطرح بوده است.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) تصریح کرد: ایشان حتی در نماز جمعه نصر، آن نماز جمعه باشکوه که حتماً همه عزیزان و بینندگان به یاد دارند، تصریح کردند: «حمایت از مردم فلسطین و حمایت از فلسطین و مقاومت، فرض است بر همه مسلمانان.» ایشان نفرمودند بر ایرانیها یا بر پیروان خود، بلکه فرمودند: «فرض است بر همه مسلمانان.» این حکم، یک واجب الهی برای همه مسلمانان و بلکه برای همه انسانهاست.
وی بیان کرد: بر همین اساس نگاه ایشان به مقاومت این بود که فلسطین و مردم فلسطین باید همواره مورد حمایت و توجه قرار گیرند و مقاومت بهعنوان تنها راه مقابله با استکبار و سلطهگران، محور اصلی باشد.
اختری متذکر شد: ایشان این نگاه را برگرفته از قرآن کریم میدانستند. آنجا که خداوند متعال میفرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ». خداوند فرمان میدهد که هنگامی که در برابر دشمنان و سلطهگران قرار گرفتید، عقبنشینی نکنید، ثابتقدم بمانید، مقاومت کنید و همواره به یاد خداوند باشید،؛ چراکه رستگاری در همین مسیر است.
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