به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی صالحی‌وزیری، استاد ویروس‌شناسی پزشکی و مدیر خدمات تخصصی انستیتوپاستور ایران، به مناسبت ۱۵ تیرماه، روز جهانی مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین دام و انسان، با تأکید بر اینکه بیماری‌های مشترک انسان و دام از مهم‌ترین تهدیدهای امنیت سلامت در جهان به شمار می‌روند، اظهار داشت: رویکرد «سلامت واحد» (One Health) یک راهبرد کلیدی و ضروری برای پیشگیری و کنترل این بیماری‌ها است و بر همکاری هم‌زمان بخش سلامت انسان، دام و محیط زیست تأکید دارد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد بیماری‌های عفونی شناخته‌شده انسان و نزدیک به ۷۵ درصد بیماری‌های عفونی نوپدید منشأ حیوانی دارند، افزود: تغییرات اقلیمی، تخریب زیستگاه‌ها، افزایش تماس انسان با حیات‌وحش، گسترش تجارت و سفرهای بین‌المللی و تغییر الگوهای کشاورزی، خطر انتقال عوامل بیماری‌زا از حیوانات به انسان را افزایش داده است.

صالحی‌وزیری با اشاره به تجربه همه‌گیری کووید۱۹، مدیریت یکپارچه اطلاعات، حفظ و توانمندسازی نیروی انسانی، اولویت‌بخشی به پیشگیری و بهداشت و همچنین همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را از مهم‌ترین الزامات آمادگی کشور در برابر تهدیدهای نوپدید دانست.

وی افزود: اگرچه ایران از زیرساخت‌های مناسبی در حوزه مراقبت بیماری‌های واگیر برخوردار است، اما برای افزایش آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده باید ظرفیت‌هایی همچون پایش ژنومی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های اپیدمیولوژیک، توسعه آزمایشگاه‌های تشخیص سریع، مراقبت از حیات‌وحش و ایجاد سامانه‌های یکپارچه تبادل اطلاعات بیش از پیش تقویت شود.

مدیر خدمات تخصصی انستیتو پاستور ایران با اشاره به بازظهور برخی بیماری‌های مشترک انسان و دام در منطقه خاورمیانه از جمله تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کنگو، آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، مرس، آبله میمونی (Mpox) و تب دره ریفت، بر ضرورت تقویت مراقبت‌های مرزی، پایش ناقلان بیماری و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

وی همچنین سرمایه‌گذاری در نظام مراقبت، پژوهش‌های کاربردی، آزمایشگاه‌های مرجع و همکاری بین‌بخشی را سرمایه‌گذاری برای امنیت سلامت کشور دانست و خاطرنشان کرد: هرچه بیماری‌ها زودتر شناسایی شوند، هزینه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی کنترل آنها به‌مراتب کمتر خواهد بود.

صالحی‌وزیری در پایان با اشاره به جایگاه راهبردی انستیتو پاستور ایران در تشخیص، پژوهش، پایش ژنومی، آموزش نیروی انسانی و پشتیبانی علمی از برنامه‌های ملی کنترل بیماری‌های واگیر، بر ضرورت بازسازی، نوسازی و تقویت ظرفیت‌های این مجموعه تأکید کرد و گفت: تقویت انستیتو پاستور ایران، سرمایه‌گذاری برای ارتقای امنیت سلامت کشور، افزایش تاب‌آوری نظام سلامت و آمادگی در برابر تهدیدهای زیستی آینده است.