نیکزاد: امام خامنه ای (ره) نماد حریت و استقلال ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنانی به تبیین نقش امام خامنه ای (ره) در تحقق حریت و استقلال ملت ایران پرداخت و تأکید کرد که این امام شهید با مجاهدت‌های خود، ایمان به خدا و عمل صالح را در جامعه نهادینه کرده است.

علی نیکزاد در سخنانی تأکید کرد که امام خامنه ای (ره) با اقدامات خود، قاطبه مردم و کسانی که در جهان به دنبال حریت، شرافت، عزت و استقلال هستند را به ایمان به خدا و عمل صالح دعوت کرده است. وی به واقعه شهادت حضرت علی (ع) در سال ۴۰ هجری قمری اشاره کرد و گفت: ابن ملجم، آن شخص ملعون، در محراب و در ماه مبارک رمضان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را به شهادت رساند.

نیکزاد ادامه داد: بعد از ۱۴۷ سال، در سال ۱۴۴۷ هجری قمری، همان ابن ملجم‌ها که امام خامنه ای (ره) پیش‌تر درباره آنها هشدار داده بود، به شهادت امام ما دست زدند.وی افزود: در آن زمان، برخی در افکار بین‌الملل اعتقاد داشتند که سپهسالار لشکر ما توان مقابله با لشکر آمریکایی را ندارد و انقلاب به بیراهه خواهد رفت.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: امام خامنه ای (ره) همواره بر تمامیت ارضی، استقلال و شرافت ایران تأکید داشت و نسبت به خطرات ناشی از دخالت‌های خارجی هشدار داد.او همچنین به تلاش مردم برای دفاع از حق امام اشاره کرد و گفت: مردم با تمام توان خود در برابر دشمن ایستادگی کردند و نشان دادند که نیروهای مسلح ما قادر به مقابله با تهدیدات هستند.

نیکزاد در پایان اظهار داشت: ما برای حفظ شرافت و عهد خود با مردم و خداوند باید ادامه دهیم تا کشور در مباحث انرژی و کالاها مختل نشود.