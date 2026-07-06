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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۹

نیکزاد: امام خامنه ای (ره) نماد حریت و استقلال ملت ایران است

نیکزاد: امام خامنه ای (ره) نماد حریت و استقلال ملت ایران است

نایب رئیس مجلس به تبیین نقش امام خامنه ای در تحقق حریت و استقلال ملت ایران پرداخت و تأکید کرد که این امام شهید با مجاهدت‌های خود، ایمان به خدا و عمل صالح را در جامع نهادینه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنانی به تبیین نقش امام خامنه ای (ره) در تحقق حریت و استقلال ملت ایران پرداخت و تأکید کرد که این امام شهید با مجاهدت‌های خود، ایمان به خدا و عمل صالح را در جامعه نهادینه کرده است.

علی نیکزاد در سخنانی تأکید کرد که امام خامنه ای (ره) با اقدامات خود، قاطبه مردم و کسانی که در جهان به دنبال حریت، شرافت، عزت و استقلال هستند را به ایمان به خدا و عمل صالح دعوت کرده است. وی به واقعه شهادت حضرت علی (ع) در سال ۴۰ هجری قمری اشاره کرد و گفت: ابن ملجم، آن شخص ملعون، در محراب و در ماه مبارک رمضان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را به شهادت رساند.

نیکزاد ادامه داد: بعد از ۱۴۷ سال، در سال ۱۴۴۷ هجری قمری، همان ابن ملجم‌ها که امام خامنه ای (ره) پیش‌تر درباره آنها هشدار داده بود، به شهادت امام ما دست زدند.وی افزود: در آن زمان، برخی در افکار بین‌الملل اعتقاد داشتند که سپهسالار لشکر ما توان مقابله با لشکر آمریکایی را ندارد و انقلاب به بیراهه خواهد رفت.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: امام خامنه ای (ره) همواره بر تمامیت ارضی، استقلال و شرافت ایران تأکید داشت و نسبت به خطرات ناشی از دخالت‌های خارجی هشدار داد.او همچنین به تلاش مردم برای دفاع از حق امام اشاره کرد و گفت: مردم با تمام توان خود در برابر دشمن ایستادگی کردند و نشان دادند که نیروهای مسلح ما قادر به مقابله با تهدیدات هستند.

نیکزاد در پایان اظهار داشت: ما برای حفظ شرافت و عهد خود با مردم و خداوند باید ادامه دهیم تا کشور در مباحث انرژی و کالاها مختل نشود.

کد مطلب 6880476
هادی رضایی

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