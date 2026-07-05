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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۹

واژگونی ۷ دستگاه خودرو در غرب خراسان رضوی؛۴ نفر مصدوم شدند

واژگونی ۷ دستگاه خودرو در غرب خراسان رضوی؛۴ نفر مصدوم شدند

مشهد- فرمانده انتظامی داورزن گفت: به علت نشت روغن از منبع خودرو تانکر حامل این ماده خوراکی ۳ دستگاه خودرو کامیون و ۴ دستگاه خودرو وانت بار از مسیر منحرف و واژگون شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین بلالی اظهار کرد: شامگاه یکشنبه به علت نشت روغن از منبع خودرو تانکر حامل روغن خوراکی در ابتدای ورودی حوزه استحفاظی شهرستان داورزن از غرب استان، سطح جاده لغزنده می شود.

فرمانده انتظامی داورزن بیان کرد: در اثر این حادثه و لغزنده بودن جاده ۳ دستگاه خودرو کامیون و ۴ دستگاه خودرو وانت بار از مسیر منحرف و واژگون شدند.

وی افزود: این حادثه ۴ مصدوم در پی داشته و پلیس، خودرو تانکر را در ایستگاه انتظامی شهید صبوری متوقف کرده است.

بلالی بیان کرد: تیم های گشت انتظامی، عوامل پلیس راه و اکیپ های امدادی بلافاصله در محل حاضر و نسبت به پاکسازی سطح محور اقدام کردند.

فرمانده انتظامی داورزن افزود: این محور هم اکنون باز و تردد وسایل نقلیه با احتیاط جریان دارد.

کد مطلب 6880414

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