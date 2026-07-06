به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی تا این لحظه، تردد در برخی محورهای شمالی و آزادراههای کشور با ترافیک نیمهسنگین همراه است.
وی افزود: در مسیر جنوب به شمال محور کرج–چالوس، ترافیک در محدوده بیلقان تا سرودار نیمهسنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: در مسیر شمال به جنوب محور کرج–چالوس نیز ترافیک در حدفاصل مرزنآباد تا مجلار و همچنین در محدودههای ولیآباد و سیاهبیشه نیمهسنگین است.
سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محور هراز گفت: در مسیر شمال به جنوب محور هراز نیز تردد خودروها در حدفاصل محمدآباد تا بایجان و محدودههای شاهاندشت و رینه با ترافیک نیمهسنگین همراه است.
وی همچنین از ترافیک نیمهسنگین در آزادراه رشت–قزوین، محدودههای سراوان و شهر رودبار خبر داد.
جانشین پلیس راه فراجا افزود: در آزادراه تهران–قم نیز در محدوده عوارضیهای تهران و قم و همچنین در آزادراه کرج–قزوین در محدوده پلیسراه مهرشهر، تردد خودروها بهصورت نیمهسنگین جریان دارد.
سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، رعایت فاصله طولی، توجه کامل به جلو و پرهیز از هرگونه عجله و شتاب، با مأموران پلیس راه همکاری کرده و قبل از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها و شرایط ترافیکی را از مبادی رسمی پلیس راهور دریافت کنند.
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