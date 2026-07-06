به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پی انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به عنوان رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه (دامت توفیقاته)
ریاست معزز قوه قضائیه
با سلام و تحیات؛
انتصاب مجدد جنابعالی بعنوان رییس قوه قضاییه با حکم حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، نشان دهنده حسن اعتماد معظمله به شایستگی، تعهد، تجربه و کارنامه ارزشمند جنابعالی برای تحقق عدلیهای در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، صیانت از حقوق عامه، گسترش عدل ،آزادیهای مشروع و مبارزه با فساد است.
تصدی این جایگاه والا در گام دوم انقلاب که با رسالت احیای حقوق تضیعشده ملت و بازخوانی جنایات جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونی گره خورده است؛ تکالیفی بنیادین است که در پرتو آموزههای نهضت حسینی و راهبرد قائد شهید (اعلی الله مقامه الشریف)، یقیناً تحت هدایت و مدیریت مقتدر حضرتعالی، به نتایجی عینی و خوشآیند منجر خواهد شد.
در همین راستا، جامعیت علمی و تدبر جنابعالی در هوشمندسازی ساختارهای قضایی، مسیری نوین را پیش روی ما گشوده است تا همچنان مبارزه با فساد بیش از پیش ادامه داشته و عدالتی شفاف و ملموس را برای همگان به ارمغان آورد.
اینجانب، ضمن تبریک صمیمانه این حسن اعتماد و انتصاب شایسته از درگاه خداوند متعال، برای جنابعالی توفیق روزافزون، سلامتی، عزت و سربلندی در انجام این مسئولیت خطیر را تحت عنایات حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف) و زعامت مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، مسئلت مینمایم.
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