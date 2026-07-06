به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره با رصد زنده مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در تهران گزارش داد: تهران همچنان شاهد برگزاری مراسمات مربوط به تشییع پیکر رهبر فقید ایران است به طوری که صبح امروز این مراسم با حضور انبوه مردم در خیابان آزادی آغاز شد. پیش بینی می شود میلیون ها نفر در این مراسم حاضر شوند.

شبکه الجزیره قطر که از روز جمعه تاکنون روزانه به صورت لحظه به لحظه مراسم‌های وداع با رهبر شهید انقلاب را پوشش می‌دهد، امروز نیز از دقایق اولیه آغاز مراسم وداع مردم ایران با رهبر شهید، پوشش لحظه‌به‌لحظه را آغاز کرد.

این شبکه همچنین گزارش داد: مردم ایران برای وداع با رهبر شهید در تهران جمع شدند و مقامات پیش‌بینی می‌کنند که مراسم امروز ۱۰ تا ۱۲ ساعت طول خواهید کشید.