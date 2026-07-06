محسن شادی: بعد از ۴ ماه منتظر چنین روزی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شادی رئیس فدراسیون رویینگ در مراسم تشییع قائد شهید گفت: تمام شیعیان و مسلمان جهان امروز عزادار هستند. مردم بعد از چهار ماه منتظر چنین روزی بودند.
وی تصریح کرد: جامعه ورزش همیشه در کنار ملت و نظام ایران هستند. امروز با رهبر جدیدمان بیعت خواهیم کرد.
رئیس فدراسیون رویینگ با حضور در مراسم تشییع قائد شهید امت گفت که بعد از چهار ماه منتظر چنین روزی بودیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن شادی رئیس فدراسیون رویینگ در مراسم تشییع قائد شهید گفت: تمام شیعیان و مسلمان جهان امروز عزادار هستند. مردم بعد از چهار ماه منتظر چنین روزی بودند.
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