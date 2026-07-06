محسن شادی: بعد از ۴ ماه منتظر چنین روزی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شادی رئیس فدراسیون رویینگ در مراسم تشییع قائد شهید گفت: تمام شیعیان و مسلمان جهان امروز عزادار هستند. مردم بعد از چهار ماه منتظر چنین روزی بودند.



وی تصریح کرد: جامعه ورزش همیشه در کنار ملت و نظام ایران هستند. امروز با رهبر جدیدمان بیعت خواهیم کرد.