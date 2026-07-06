چگینی: حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تاریخی بود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین هادی چگینی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: امروز شاهد بدرقهای تاریخی بودیم، حضوری باشکوه از مردم ایران که از سراسر کشور در این مراسم شرکت کردند و صحنهای ماندگار رقم زدند.
وی تصریح کرد: این حضور، نشاندهنده ارادت عمیق ملت به امام شهید و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی های رزمی تاکید کرد: انشاءالله در سایه رهبری مقام معظم رهبری، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین بینالمللی بیش از پیش به اهتزاز درآوریم و قلههای افتخار را فتح کنیم.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: مردم با حضور در این مراسم بدرقهای تاریخی داشتند و صحنهای ماندگار رقم زدند.
به گزارش خبرنگار مهر، افشین هادی چگینی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: امروز شاهد بدرقهای تاریخی بودیم، حضوری باشکوه از مردم ایران که از سراسر کشور در این مراسم شرکت کردند و صحنهای ماندگار رقم زدند.
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