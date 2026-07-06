حمید عزیزی: ایران امروز یک شیر بیدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عزیزی با حضور در آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید گفت: امروز حضور سیل جمعیت حاضر در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب پیامی به دنیا صادر کرد مبنی بر اینکه دورهای که هر شغالی از آن سر دنیا بیاید و تکهای از جگر ایران را پاره کرده و بردارد تمام شده است.
رئیس فدراسیون گلف تاکید کرد: ایران، امروز شیر بیدار است. این جمعیت پیامی از جانب جمهوری اسلامی ایران به همه دنیا صادر کرده و امیدوارم این پیام به عقل و ذهن همه کسانی که چشم بد به کشورمان دارند، بنشیند و درس عبرتی برای کشورهای متخاصم باشد.
رئیس فدراسیون گلف با حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تاکید کرد که ایران امروز یک شیر بیدار است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عزیزی با حضور در آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید گفت: امروز حضور سیل جمعیت حاضر در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب پیامی به دنیا صادر کرد مبنی بر اینکه دورهای که هر شغالی از آن سر دنیا بیاید و تکهای از جگر ایران را پاره کرده و بردارد تمام شده است.
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