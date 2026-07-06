حمید عزیزی: ایران امروز یک شیر بیدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عزیزی با حضور در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید گفت: امروز حضور سیل جمعیت حاضر در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب پیامی به دنیا صادر کرد مبنی بر این‌که دوره‌ای که هر شغالی از آن سر دنیا بیاید و تکه‌ای از جگر ایران را پاره کرده و بردارد تمام شده است.



رئیس فدراسیون گلف تاکید کرد: ایران، امروز شیر بیدار است. این جمعیت پیامی از جانب جمهوری اسلامی ایران به همه دنیا صادر کرده و امیدوارم این پیام به عقل و ذهن همه کسانی که چشم بد به کشورمان دارند، بنشیند و درس عبرتی برای کشورهای متخاصم باشد.