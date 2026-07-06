ارائه خدمت پزشکی به ۱۸ هزار زائر در مصلای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی اظهار کرد: پس از دو هفته برنامه‌ریزی فشرده در کمیته بهداشت و درمان، ۶ بیمارستان سیار تخصصی به همراه ۲ بیمارستان صحرایی در مصلای امام خمینی (ره) تهران مستقر شد؛ این مراکز در سه روز گذشته به‌ صورت کامل فعال بودند.

وی افزود: روز اول به وداع مسئولین کشوری، لشکری و مقامات خارجی اختصاص داشت و روزهای شنبه و یکشنبه نیز میزبان خیل عظیم مردم بودیم که به دلیل استقبال گسترده، خدمات‌رسانی در روز سوم تا ۱۲ شب تمدید شد.

رئیس کمیته بهداشت و درمان بابیان اینکه این مجموعه عملاً مانند یک بیمارستان کاملاً تخصصی با تجهیزات کامل و تیم‌های مجرب عمل کرد، ادامه داد: در این دو روز، حدود ۱۸ هزار مراجعه به مراکز مستقر داشتیم که تقریباً یک‌چهارم آن مربوط به موارد گرمازدگی، سرم‌تراپی، ضعف و بی‌حالی بود.

توکلی همچنین گفت: ۴۳ مورد ارجاع ایمن به بیمارستان‌های سطح شهر داشتیم که عدد بسیار موفقی محسوب می‌شود. علاوه بر این، ۳۶ عمل جراحی سرپایی برای درمان مصدومیت‌ها و جراحات رخ‌داده در این دو روز انجام شد.

وی به دو مورد حیاتی احیای قلبی ریوی اشاره کرد و افزود: یک مورد دچار ایست قلبی تنفسی شد که پس از احیای اولیه پیشرفته، با امداد هوایی به مرکز قلب تهران منتقل و تحت آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی قرار گرفت و اکنون با شرایط پایدار و هوشیار در بخش بستری است. مورد دوم نیز فردی با دیسترس حاد تنفسی بود که توسط همکاران اورژانس تهران به مرکز درمانی منتقل و تحت خدمات حیات‌بخش قرار گرفت و به بهبودی نسبی دست‌یافت.

توکلی تأکید کرد: فعالیت‌های کمیته بهداشت و درمان تنها به درمان محدود نبود و تیم‌های بازرسی بهداشت در خارج از محدوده مصلی، در موکب‌ها، زائرسراها و زائر شهرها حضور فعال داشتند. به‌طوری‌که در اماکن پخت غذا و توزیع آب، به شکل پیشگیرانه ورود کردیم و تذکرات لازم داده شد. حتی چند مورد مشکلات احتمالی در حوزه مواد غذایی شناسایی شد که به دلیل ورود به‌موقع تیم‌های بازرسی، در همان لحظه کنترل و مدیریت شد.

وی با تقدیر از هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، عنوان کرد: ما اصطلاح «تیم ملی سلامت» را برای این همکاری زیبنده می‌دانیم؛ چراکه وزارت بهداشت، سازمان اورژانس کشور، اورژانس تهران، جمعیت هلال‌احمر، ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران و سازمان تأمین اجتماعی در یک کار تیمی مشترک، خالصانه دین خود را ادا کردند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان با اشاره به بازدیدها و هماهنگی‌های صورت گرفته با قائم‌مقام وزیر، ستاد برگزاری و پلیس راهور برای مدیریت محدودیت‌های ترافیکی گفت: خوشبختانه در انتقال مصدومین با هیچ مشکلی مواجه نبودیم.

وی بابیان اینکه تا این لحظه هیچ مورد فوتی گزارش نشده، افزود: امیدواریم برای مراسم تشییع در تهران نیز، با حضور تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی و نیروهای هلال‌احمر در بین جمعیت و اقدامات پیشگیرانه، بتوانیم به مصدومین یا مددجویان احتمالی را به‌موقع خدمات درمانی ارائه دهیم.

توکلی در پایان ضمن آرزوی سلامت و عافیت برای همه دست‌اندرکاران نظام سلامت، اظهار کرد: امیدواریم همچون سایر بحران‌ها، سربلند از این مراسم که جایگاه ویژه‌ای در اعتلای نظام دارد، خارج شویم.