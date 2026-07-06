میزبانی قهرمان پارالمپیک از عزاداران رهبر شهید انقلاب 

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان از جمله فدراسیون هایی بوند که امروز و در جریان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، با برپایی موکب میزبان زائران و عزاداران این مراسم بود.

در این موکب روح الله رستمی قهرمان پاراوزنه‌برداری جهان و پارالمپیک همراه با ملی پوشان و قهرمانان تیم‌های ملی والیبال نشسته بانوان و بسکتبال با ویلچر مردان به عزاداران و زائران خدمت رسانی می کردند.

روح الله رستمی در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس و ۲۰۲۲ توکیو به مدال طلا دست یافت و در بازی های پارالمپیک لندن هم صاحب ۲ مدال نقره شد. او ۲ مدال طلا و ۸ مدال نقره هم از حضور در مسابقات جهانی پاراوزنه برداری دارد.