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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

میزبانی قهرمان پارالمپیک از عزاداران رهبر شهید انقلاب 

میزبانی قهرمان پارالمپیک از عزاداران رهبر شهید انقلاب 

روح الله رستمی دارنده ۴ مدال طلا و نقره مسابقات پاراوزنه برداری پارالمپیک با حضور در موکب فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان از عزاداران رهبر شهید انقلاب میزبانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان از جمله فدراسیون هایی بوند که امروز و در جریان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، با برپایی موکب میزبان زائران و عزاداران این مراسم بود.

در این موکب روح الله رستمی قهرمان پاراوزنه‌برداری جهان و پارالمپیک همراه با ملی پوشان و قهرمانان تیم‌های ملی والیبال نشسته بانوان و بسکتبال با ویلچر مردان به عزاداران و زائران خدمت رسانی می کردند.

روح الله رستمی در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس و ۲۰۲۲ توکیو به مدال طلا دست یافت و در بازی های پارالمپیک لندن هم صاحب ۲ مدال نقره شد. او ۲ مدال طلا و ۸ مدال نقره هم از حضور در مسابقات جهانی پاراوزنه برداری دارد.

کد مطلب 6880673

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