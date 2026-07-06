به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با حضور زائران و مشایعتکنندگان رهبر شهید در تهران، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با آمادهسازی باغراه حضرت زهرا(س)، مجموعه فرهنگی ایوان ری و دیگر مراکز پیشبینیشده، خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی را برای کاروانهای اعزامی از استانهای مختلف کشور فراهم کرد.
آمادهسازی زیرساختهای اسکان
در همین راستا سید محمد ناظم رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با خبرنگار مهر در این رابطه گفتگو کرد وی با اشاره به تمهیدات انجامشده برای میزبانی از زائران اظهار کرد: در باغراه حضرت زهرا(س) ظرفیت پذیرش ۶ هزار زائر فراهم شده است.
وی افزود: فضاهای این مجموعه از قبل ساخته شده بود اما زیرساختهای اولیه آن فراهم نبود که با تلاش مجموعههای مختلف طی روزهای اخیر، سالنها مفروش شد، فضاهای بیرونی مناسبسازی شد، امکان برپایی چادر فراهم شد و سرویسهای بهداشتی، حمام، آب شرب بهداشتی و کولرهای مناسب در فضاها نصب شد. همچنین امکانات ایمنی و امنیتی نیز در این مجموعه اجرا شد.
ناظم رضوی ادامه داد: در منطقه ۱۸ با همکاری شهرداری منطقه و مشارکت ادارهکل امور زنان و خانواده، فضای مناسبی برای اسکان زائران فراهم شد. همچنین در منطقه ۱۷ با استفاده از ظرفیتهای مردمی، موکبها و فضاهای اسکان و پذیرایی برپا شده است.
وی اضافه کرد: در مجموعه فرهنگی ایوان ری نیز با همکاری بخش امور دینی، از زائران استان خوزستان میزبانی خواهد شد و در زائرشهر بزرگ بیهقی نیز ایستگاه توزیع شربت برای خدمترسانی به زائران فعال خواهد بود.
اسکان زائران گرگانی و اصفهانی
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به روند پذیرش زائران گفت: زائران گرگانی و اصفهانی با حضور در مجموعه ورزشی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تحت مدیریت مجموعه فرهنگی ایوان ری، پذیرش، اسکان و پذیرایی شدند.
وی افزود: این زائران پس از پذیرش از خدمات رفاهی، پذیرایی و برنامههای فرهنگی از جمله برپایی ایستگاه مادر و کودک در محل اسکان بهرهمند شدند.
ناظم رضوی تأکید کرد: مجموعه فرهنگی ایوان ری با بسیج تمامی ظرفیتهای اجرایی و خدماتی، پذیرای کاروانهای اعزامی از استانها و شهرهای مختلف کشور است و تلاش دارد با ارائه خدمات مناسب، شرایط مطلوبی را برای اسکان و رفاه زائران فراهم کند.
اطلاعرسانی به زائران
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به راهاندازی زائرشهر باغراه حضرت زهرا(س) گفت: این زائرشهر با ظرفیت پذیرش ۶ هزار زائر در مناطق ۱۷ و ۱۸ برپا شده است.
وی افزود: برای اطلاعرسانی درباره خدمات قابل ارائه، پلاکاردهای راهنما در بخشهای مختلف مجموعه نصب شده تا زائران اسکانیافته با کمترین مشکل به خدمات عمومی دسترسی داشته باشند.
ناظم رضوی در پایان با اشاره به آمادهسازی مراکز اسکان در باغراه حضرت زهرا(س)، مجموعه فرهنگی ایوان ری، زائرشهر بیهقی و سایر نقاط پیشبینیشده، گفت: تمامی ظرفیتهای اجرایی، رفاهی و خدماتی برای میزبانی از زائران و مشایعتکنندگان رهبر شهید به کار گرفته شده تا خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی به بهترین شکل به زائران ارائه شود.
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