ضوابط برگزاری امتحانات مجازی و ترم تابستان دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف با نزدیک شدن به زمان برگزاری امتحانات پایانترم مقطع کارشناسی و آغاز برنامههای ترم تابستان، نکات حائز اهمیتی را جهت آگاهی دانشجویان اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، در خصوص برگزاری امتحانات مجازی، موارد زیر الزامی است:
در سامانه CW هر دانشجو صرفاً یک ورود فعال دارد؛ بنابراین در صورت ورود با دستگاه یا مرورگر دوم، نشست اول بهطور خودکار قطع میشود.
دانشجویان بهتر است حداقل ۱۵ دقیقه پیش از شروع آزمون وارد سامانهها شوند تا در صورت بروز مشکل، فرصت رفع آن را داشته باشند.
دانشجویان موظفند پیش از آزمون، ایمیل اضطراری استاد یا دستیار را از صفحه درس در CW و چت VC یادداشت کنند تا در صورت بروز مشکل، امکان برقراری ارتباط ضروری فراهم باشد.
همچنین در خصوص ترم تابستان، تقویم و شرایط زیر اعلام شده است:
ثبتنام ترم تابستان در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر ماه انجام خواهد شد. کلاسها از روز دوشنبه ۵ مرداد آغاز شده و تا روز یکشنبه ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت.
واحدهای تابستان به جز موارد استثنا یا درسهایی که نیاز به حضور در دانشگاه ندارند، بهصورت حضوری برگزار میشوند و دانشجویان میتوانند از خدمات خوابگاه استفاده کنند.
ثبتنام درسهای حضوری (مانند آزمایشگاهها) محدود به دانشجویانی است که تا بهمنماه فارغالتحصیل میشوند.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که گزینه تأیید محل کارآموزی در سامانه edu تنها تا قبل از روز ثبتنام (۱۳ تیرماه) فعال است و پس از آن بسته خواهد شد.
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