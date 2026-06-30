شرایط و جزئیات ترم تابستان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با انتشار اطلاعیه‌ای، جزئیات، شرایط و تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را برای دانشجویان این دانشگاه و سایر متقاضیان مهمان اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، فرآیند ثبت‌نام در ترم تابستان امسال صرفاً به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد. متقاضیان می‌توانند از روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ لغایت چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان (بهستان) به نشانی http://behestan.kntu.ac.ir (با استفاده از مرورگر Chrome) نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

شرایط ثبت‌نام برای دانشجویان مهمان و سایرین

دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که متقاضی گذراندن واحد در این دانشگاه هستند، موظف‌اند در زمان ثبت‌نام، تصویر معرفی‌نامه رسمی از دانشگاه مبدأ و تصویر کارت ملی یا شناسنامه خود را در سامانه بارگذاری کنند. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تأکید کرده است که به دلیل محدودیت‌ها، امکان ارائه هیچ‌گونه خدمات رفاهی و خوابگاهی به متقاضیان ترم تابستان وجود ندارد.

نحوه برگزاری کلاس‌ها و سقف واحدها

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، دروس نظری (پایه، اصلی و عمومی) به شیوه غیرحضوری ارائه خواهند شد. دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاه‌ها نیز به صورت حضوری و فشرده در بازه زمانی اول تا پانزدهم شهریورماه برگزار می‌شوند. دانشجویان مجاز به اخذ حداکثر ۳ درس نظری یا عمومی تا سقف ۹ واحد با رعایت ضوابط پیش‌نیازی و هم‌نیازی هستند.

قوانین آموزشی و شهریه

محدودیت اخذ دروس: اخذ دروس غیر از دروس گروه معارف، عمومی، آزمایشگاه و کارگاه (که شامل دروس پایه و الزامی تخصصی است)، توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، منوط به اخذ درس در نیمسال‌های گذشته (غیر از تابستان) و ثبت نمره در آن درس است. همچنین در صورتیکه درس در حذف اضطراری حذف شده باشد، این دسته از دانشجویان مجاز به اخذ مجدد درس در ترم تابستان نخواهد بود.

استرداد شهریه: در صورت حذف اضطراری یا انصراف دانشجو در ترم تابستان، شهریه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

ممنوعیت مهمانی: دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مجاز نیستند در ترم تابستان به سایر دانشگاه‌ها جهت گذراندن واحد مهمان شوند.

عناوین دروس ارائه شده

در این اطلاعیه، فهرستی از دروس اصلی و پایه شامل ریاضی عمومی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی، ریاضی مهندسی و آمار و احتمال مهندسی به عنوان بخشی از دروس قابل ارائه معرفی شده است.

تقویم آموزشی ترم تابستان