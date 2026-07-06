به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدرضا احمدی ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت و وداع با رهبر فقید انقلاب اسلامی، با تسلیت این ضایعه به مردم، علما، خانوادههای شهدا و اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: امروز نه تنها مردم ایران، بلکه مسلمانان، آزادگان جهان و همه دلبستگان جبهه مقاومت در سوگ شخصیتی نشستهاند که عمر خود را در مسیر دفاع از اسلام، عزت امت اسلامی و خدمت به مردم سپری کرد.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، نماینده ولیفقیه در استان، استاندار گلستان، فرمانده سپاه نینوا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر دستاندرکاران، گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم نشاندهنده پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی و وفاداری آنان به مسیر ولایت است.
احمدی در ادامه سخنان خود با موضوع «انسان مطلوب در عرفان ناب اسلامی» افزود: انسانی که به مقام نفس مطمئنه میرسد، میتواند در شکلگیری تمدن نوین اسلامی نقشآفرین باشد و رهبر فقید انقلاب نمونهای از چنین شخصیتی بود که زندگی خود را بر پایه معرفت الهی، اخلاص و بندگی خدا بنا کرد.
وی با بیان اینکه حقیقت، طریقت و شریعت سه رکن اساسی در سیر عرفان اسلامی هستند، اظهار کرد: انسان زمانی به کمال میرسد که معرفت الهی در جان وی ریشه بدواند و همه رفتار، تصمیمها و مسئولیتهایش رنگ خدایی بگیرد؛ چنین انسانی در عرصه مدیریت نیز تنها رضایت خداوند را معیار عمل خود قرار میدهد.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: مدیری که روح توحید در وجود وی حاکم باشد، از قدرتهای مادی هراس ندارد، در برابر ظلم عقبنشینی نمیکند و خدمت به مردم را عبادت میداند؛ همین ویژگیها بود که رهبر فقید انقلاب را به الگویی برای حکمرانی دینی تبدیل کرد.
احمدی با اشاره به ایستادگی رهبران انقلاب اسلامی در برابر قدرتهای سلطهگر اظهار کرد: روحیه شجاعت، استقلال و مقاومت در برابر زورگویی از مهمترین شاخصههای مکتب انقلاب اسلامی است و مسئولان و مدیران کشور نیز باید این روحیه را سرلوحه عملکرد خود قرار دهند.
وی تأکید کرد: جامعه اسلامی برای عبور از چالشها نیازمند مدیرانی است که با توکل بر خدا، بدون ترس و تردید در میدان خدمت حضور داشته باشند و منافع ملت را بر هر ملاحظه دیگری مقدم بدانند.
کارشناس دینی و مذهبی گلستان همچنین با بیان خاطراتی از سیره اخلاقی و مردمی رهبر فقید انقلاب گفت: محبت به مردم، تواضع، سادهزیستی، توجه به سخنان اقشار مختلف جامعه و اخلاص در عبادت از ویژگیهای برجسته ایشان بود که باعث شد در دلهای مردم جایگاهی کمنظیر پیدا کند.
احمدی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: ملت ایران با وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، راه رهبر فقید را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.
وی همچنین بر حفظ روحیه مقاومت، تقویت همبستگی ملی و استمرار مسیر خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.
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