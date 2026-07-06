حماسه وداع و تشییع هشداری راهبردی به استکبار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، با حضور در موکب کمیته دانشگاهیان ستاد تشییع و وداع با «آقای شهید ایران»، ضمن مشارکت در خدمترسانی به زائرین مراسم وداع و تشییع امام مجاهد شهید، به تحلیل ابعاد سیاسی و راهبردی حماسهی بینظیر روزهای اخیر پرداخت.
مردانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به حضور دانشگاهیان در موکبهای دانشگاهیان در سراسر کشور، اظهار داشت: «دانشگاهیان در سراسر کشور از روزهای آغازین جنگ رمضان، با مشارکت در برپایی و حضور فعال در مواکب اجتماعات شبانه امت مبعوث شده، به ویژه مواکبی که برای ایام تشییع و بدرقه امام شهیدمان در تهران، قم، مشهد و شهرهای مسیر راه برپا شده است، ضمن مشارکت در برپایی و تدارک ملزومات پذیرایی از زائرین و نظارت و هدایت برنامههای تبیینی و تبلیغی موکبها، ثابت کردند که بدنه علمی و دانشگاهی کشور در غم و شادی این ملت شریک است و وظیفه خود میدانند که در این ایام، خدمتی هرچند کوچک به سوگواران ارائه دهند.
وی تاکید کرد: یک استاد دانشگاه، پذیرایی و ارائه خدمت به خیل مشتاقان تجلیل از امام بیداری و حکیم فرزانه شهید را بالاترین فضیلت برای خود میداند؛ اما آنچه فراتر از این حضور و خدمت باید مورد توجه قرار گیرد، پیامی است که این مراسم میلیونی برای جهانیان دارد.»
وی با اشاره به حماسهآفرینی کمنظیر ملت بزرگ ایران در مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه) و دیگر شهدای بیت معظم ایشان، خاطرنشان کرد: «آنچه در مصلای امام خمینی (ره) تهران رقم خورد، یک رویداد عاطفی صرف نبود؛ یک رزمایش راهبردی تمامعیار علیه نظام سلطه بود.
وی افزود: حضور میلیونی مردم، مصلی تهران را به بزرگترین گردهمایی سیاسی-مذهبی جهان در سالهای اخیر تبدیل کرد. شعارهای "مرگ بر آمریکا" و "انتقام، انتقام" که در فضای مصلی و بیرون آن طنینانداز شد، فریاد بلند و اعلام صریح اراده ملی برای ادامه راه امام شهید و خونخواهی از جنایتکاران بود. حضور پرشکوه ملت از اقصی نقاط کشور در مراسم وداع و تشییع، پیام روشنی دارد: انقلاب ایران حد و مرزی نمیشناسد و متوقف شدنی نیست.»
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در ادامه به پوشش رسانههای بینالمللی اشاره کرد و افزود: «رسانههای بزرگ دنیا اینبار ناگزیر از انعکاس این حماسه عظیم شدند. سیاست ترور، جنگ، جنایت و فشار حداکثری ترامپ، نه تنها تضعیفکننده نبود، بلکه انسجام ملی را به اوج رساند. جالب آنکه دونالد ترامپ ملعون – که با جنایت تروریستی خود، عامل اصلی این شهادت است – نیز مجبور به واکنش شد. او در گفتوگو با وبسایت اکسیوس به شگفتزدگی خود از این همه ارادت مردم ایران به رهبر شهید اعتراف کرد که این اعتراف، شکست کامل محاسبات راهبردی او را آشکار ساخت. ترامپ که گمان میکرد با شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب، ایران اسلامی و جبهه مقاومت فرو میپاشد، اکنون با حماسهای مواجه شده که نه تنها خلأیی ایجاد نکرد، بلکه موجی از همبستگی و غیرت ملی را به حرکت درآورد و پایگاه اجتماعی نظام را مستحکمتر از پیش ساخت.»
مردانی در ادامه به حضور هیئتهای بلندپایه خارجی اشاره کرد و گفت: «مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر "آقای شهید ایران"، میزبان دهها هیئت عالیرتبه از کشورهای جهان بود. حضور رهبران مقاومت و شخصیتهای آزادیخواه از نقاط مختلف جهان، پیامی روشن به استکبار جهانی داشت که جبهه مقاومت با شهادت بزرگانش نه تنها تضعیف نمیشود، بلکه بالندهتر از پیش به مسیر خود ادامه میدهد و این حماسه، اتحاد راهبردی محور مقاومت را بیش از پیش مستحکم کرد.»
وی با تأکید بر نقش دانشگاهیان در این حماسه بزرگ، گفت: «پیام محوری این روزها، "باید برخاست" و "انتقام، انتقام" است. باید برخاست برای جهاد علمی و شکست بیشتر دشمن زبون با ابزار علم؛ باید برخاست برای ساختن ایرانی پیشرفته، آباد، مستقل و آزاد؛ باید برخاست برای معماری تمدنی نوین که بر اساس حکمت راهبری امام شهیدمان که نقشهراه آن را در بیانیه گام دوم انقلاب ترسیم نمودند، شکل میگیرد. برای تربیت جوانان مؤمن و انقلابی مد نظر امام شهید، باید قیام ماندگار مورد انتظار رقم بخورد؛ برای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی در شأن این ملت حماسهساز. امروز بیش از هر زمان دیگری به اهتمام دانشگاهیان نیاز است که با تکیه بر علم و ایمان، ایران قوی را بسازند. امام شهیدمان همواره بر پرهیز از ناامیدی تأکید داشتند و ناامیدی را وسوسه دشمن درونی و بیرونی میدانستند. ایشان نگران بودند که مبادا استادی، ناامیدی را به دانشجو تزریق کند.
وی افزود: امروز اساتید بسیجی با روح بلند امام شهید خود تجدید میثاق مینمایند که با امیدآفرینی و جهاد علمی و عملی، و پیروی از منویات خلف صالح ایشان، رهبر عظیمالشأن انقلاب، امام سید مجتبی خامنهای(مدظله العالی)، آرمانهای بلند ایشان را محقق سازند.»
مردانی با اشاره به آغاز بزرگترین تشییع تاریخ در ساعات آینده، تأکید کرد: «ملت حماسهساز ایران در تهران، قم و مشهد، و همچنین برادران و خواهران عراقی با حضور میلیونی خود، مشت محکمی بر دهان اصحاب اپستین و شقیترین انسانهای دهههای اخیر یعنی ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار و کودککش خواهند زد. "آقای شهید ایران" تنها خود را فدای ملت ایران نکرد، بلکه همانند جد خویش، امام حسین (ع)، ایستاد تا یکبار دیگر انسانیت، اخلاق و آزادگی برای قرنها و نسلهای آینده ماندگار شود.»
نظر شما