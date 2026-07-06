به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، دپیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه، همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد عملیاتی جمعیت هلال احمر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ، از آمادگی کامل این جمعیت برای مدیریت امدادی و خدمات‌رسانی در این مراسم خبر داد.

کولیوند با بیان اینکه تمامی مسیرهای برگزاری مراسم به‌صورت لحظه‌به‌لحظه از طریق مرکز رصد جمعیت هلال احمر پایش می‌شود، گفت: داوطلبان هلال احمر به‌صورت سازمان‌یافته و در قالب تیم‌های مختلف در میان جمعیت مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز، خدمات امدادی، درمانی و حمایتی را به مردم ارائه کنند.

وی افزود: حدود ۵ میلیون داوطلب برای حضور و خدمت‌رسانی در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند و جمعیت هلال احمر متناسب با نیاز از ظرفیت این نیروهای داوطلب به صورت دسته بندی شده بهره خواهد گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به رصد مستمر جاده‌ها و محورهای مواصلاتی منتهی به محل برگزاری مراسم اظهار کرد: تمامی مسیرهای تردد نیز به‌صورت مستمر در مرکز رصد جمعیت هلال احمر پایش می‌شود تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به مداخله، هماهنگی‌های لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

کولیوند با اشاره به خدمات‌رسانی هلال احمر در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای امام خمینی(ره) و همچنین مراسم تشییع، تصریح کرد: خوشبختانه با برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی نیروهای امدادی و همراهی مردم، این مراسم در مقایسه با تجمعات انبوه مشابه در جهان با کمترین میزان تلفات، خسارات و مشکلات مدیریت شد و مردم نیز همکاری بسیار خوبی با نیروهای امدادی داشتند.

وی همچنین از هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم در کشور عراق خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط در عراق انجام شده و آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی در مراسم آن کشور نیز وجود دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به استقرار نمایندگان این جمعیت در پلیس راهور افزود: نمایندگی هلال احمر در پلیس راهور مستقر است و در صورت نیاز، اقدامات لازم با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.

کولیوند در پایان با قدردانی از همراهی مردم گفت: آنچه در روزهای اخیر بیش از هر چیز از سوی مردم شاهد بودیم، قدردانی و ابراز محبت نسبت به داوطلبان، امدادگران و نیروهای هلال احمر بود که این موضوع، خستگی روزهای خدمت را از تن همکاران ما بیرون کرد. امیدواریم با استمرار این همدلی و مشارکت مردمی، مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نیز به‌عنوان حماسه‌ای ماندگار و تاریخی، با بهترین شکل ممکن برگزار شود.