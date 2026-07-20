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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

رهبر شهید برای ما مثل پدر بود؛ نظر جزئی‌نگرانه درباره «صاحبدلان»

رهبر شهید برای ما مثل پدر بود؛ نظر جزئی‌نگرانه درباره «صاحبدلان»

محمدحسین لطیفی با اشاره به رویکرد رهبر شهید درباره آثار نمایشی عنوان کرد که ایشان نظراتشان درباره سریال هایی چون «صاحبدلان» را با شناخت و جزئی‌نگری بیان می کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی، محمدحسین لطیفی با اشاره به اینکه عظمت رهبر شهید پس از رفتن ایشان بیشتر دیده شد، گفت: بدرقه رهبر شهید یک حماسه جاودانه بود و فرصتی را برای درک عمیق جایگاه و نقش ایشان رقم زد و بسیاری از مردم و آزادگان جهان پس از این وداع تاریخی، بیش از گذشته به بزرگی و آثار و اقدامات ماندگار رهبری پی بردند.

وی افزود: من متأسفانه به علت ساخت مجموعه «نگین ارباب» نتوانستم در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهیدمان حضور پیداکنم، اما تصاویر این مراسم را از راه دور دنبال کردم و معتقدم که مردم پس از شهادت رهبر شهید بیشتر به جایگاه ایشان پی بردند.

این کارگردان تلویزیون همچنین گفت: رهبر شهید به‌مانند پدر برای همه ما بود، پدر که رفت، تازه فهمیدم برای فرداهای ما چقدر تنها ایستاده بود. بسیاری از سختی‌ها و تصمیم‌های امام خامنه‌ای با هدف ساختن کشور و حفظ آرامش نسل‌های آینده بوده است.

لطیفی همچنین با تأکید بر اینکه ساختاری که رهبر شهید پایه‌گذاری کرد وابسته به یک فرد نیست، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران با حذف یک شخص از بین نخواهد رفت، چراکه این مسیر برپایه یک اندیشه و باور شکل گرفته است. ‌

این کارگردان رسانه ملی همچنین با اشاره به خاطرات دیدارهایش با رهبر شهید انقلاب، از دقت و توجه ایشان به حوزه فرهنگ و هنر یاد کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب آثار نمایشی را با دقت دنبال می‌کردند و درباره مجموعه‌هایی همچون «صاحبدلان» با شناخت و جزئی‌نگری اظهارنظر می‌کردند، موضوعی که از نگاه عمیق ایشان به عرصه فرهنگ و هنر حکایت داشت.

لطیفی با اشاره به زحمات عوامل دست‌اندرکار تولید و پخش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در پوشش حماسه بزرگ بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان تصریح کرد: صداوسیما برای پوشش این مراسم در ایران و عراق سنگ تمام گذاشت و لحظه به لحظه مخاطبان و مردم و آزادگان جهان را در جریان این مراسم عظیم قرار داد که جای قدردانی دارد.‌

کد مطلب 6893768
عطیه موذن

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