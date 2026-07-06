منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی اصفهان - شهرضا و بررسی وضعیت مواکب و سایت‌های اسکان زائران، ضمن تسلیت شهادت رئیس‌جمهور، از آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی خبر داد.

شیشه‌فروش با اشاره به اهمیت تسهیل تردد و تأمین امنیت زائران در مسیرهای منتهی به استان قم اظهار کرد: در تداوم ارسال امکانات امدادی و اعزام تیم‌های عملیاتی جهت ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی به زائران مراسم بدرقه «سیدالشهدای ایران»، تعداد ۶۰ نفر نیروی عملیاتی با پشتیبانی ۳۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی، خودروهای نجات و موتورسیکلت‌های امدادی، در مسجد مقدس جمکران مستقر شده‌اند.

وی افزود: علاوه بر نیروهای اعزامی به قم، ۲۷۸ تیم ایمنی و آتش‌نشانی در سراسر استان وظیفه ارزیابی ایمنی مواکب و محل‌های برگزاری مراسم در شهرها و روستاها را بر عهده دارند. همچنین تیم‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی، شرکت‌های خدمات‌رسان (گاز، برق و آب) و ۱۰۰ تیم راهداری با استقرار در مسیر جاده‌ها، پوشش ایمنی کامل مسیر حرکت زائران را تأمین می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت هماهنگی و اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی آماده اطلاع‌رسانی از آخرین وضعیت راه‌ها و امدادرسانی جاده‌ای است.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: همچنین شهروندان و زائران می‌توانند برای دریافت خدمات اضطراری، با شماره‌های ۱۱۲ (جمعیت هلال‌احمر)، ۱۱۵ (اورژانس)، ۱۲۵ (آتش‌نشانی)، ۱۹۴ (امداد گاز)، ۱۲۱ (حوادث برق) و ۱۲۲ (حوادث آب) تماس بگیرند. در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آن‌ها با اعمال کنترل‌های ایمنی و ترافیکی، به‌صورت روان در جریان است.