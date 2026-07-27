آغاز رهاسازی آب از سد چمشیر برای کاهش تنش آبی هندیجان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صدریان‌فر پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: این اقدام در پی تشدید تنش آبی در شهرستان هندیجان، کاهش آورد رودخانه زهره و افت محسوس کیفیت منابع آب آغاز شده است.

وی افزود: پس از بازدید میدانی از شهرستان هندیجان و مناطق درگیر تنش کمی و کیفی آب، نشست مشترکی با حضور فرماندار، نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان کشاورزان در محل فرمانداری هندیجان برگزار شد که در آن، علل بروز تنش آبی، پیامدهای ناشی از کاهش آورد رودخانه زهره و راهکارهای بهبود وضعیت کمی و کیفی آب بررسی شد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: با توجه به شرایط خاص حاکم بر حوضه آبریز زهره، پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، ارزیابی دقیق شرایط هیدرولوژیکی و هماهنگی با شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری سد چمشیر و فرمانداری‌های شهرستان‌های واقع در مسیر رودخانه زهره، رهاسازی اضطراری آب از سد چمشیر از ظهر چهارم مرداد آغاز شد.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدام، بهبود وضعیت کمی و کیفی آب در پایین‌دست حوضه، به‌ویژه شهرستان هندیجان است، گفت: از کشاورزان و بهره‌برداران مستقر در حاشیه رودخانه زهره، به‌خصوص در شهرستان‌های بهبهان و امیدیه، درخواست می‌شود همانند دوره‌های گذشته همکاری لازم را با قرارگاه‌های شهرستانی مدیریت تنش آبی داشته باشند.

صدریان‌فر با تأکید بر نقش مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت شرایط موجود تصریح کرد: همراهی کشاورزان و بهره‌برداران با برنامه‌های مدیریت تنش آبی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این رهاسازی، بهبود کمیت و کیفیت آب و تأمین پایدار آب شرب شهرستان هندیجان خواهد داشت.