به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد محمدی اظهار کرد: در آستانه برگزاری مراسم سراسری وداع و بدرقه رهبر شهید، شهر بندرعباس میزبان آیینهای ویژهای با حضور گسترده مردم، خانوادههای شهدا و اقشار مختلف جامعه خواهد بود.
سخنگوی ستاد وداع و بدرقه امام شهید در هرمزگان اعلام کرد: این مراسمها از دوشنبه ۱۵ تیرماه آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه در نقاط مختلف شهر بندرعباس برگزار میشود.
محمدی با اشاره به برنامهریزی گسترده برای برگزاری این آیینها گفت: مراسم وداع با رهبر شهید در روز دوشنبه ۱۵ تیر از میدان صادقیه تا مسجد امام حسین (ع) واقع در چهارراه اتوبوسرانی برگزار خواهد شد.
وی افزود: سهشنبه ۱۶ تیرماه نیز مراسم از میدان امام تا مسجد جامع بندرعباس ادامه خواهد داشت.به گفته سخنگوی ستاد، چهارشنبه ۱۷ تیرماه مسیر آیین عزاداری از تیپ تفنگداران تا صحن امامزاده سید مظفر تعیین شده است.
محمدی همچنین اعلام کرد: آخرین شب این مراسمها پنجشنبه ۱۸ تیرماه از پل شهدا تا گلزار شهدای بندرعباس برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: تمامی مراسمها از ساعت ۲۰:۳۰ با حرکت دستههای عزاداری و حضور پرشور مردم آغاز خواهد شد.
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